O aviso de duas palavras de Oleksandr Usyk para Tyson Fury antes de sua luta de unificação

euantes da luta de sábado contra Tyson Fury, Oleksandr Usyk tem feito divulgação com diversos entrevistadores sobre o que pode acontecer dentro do ringue. Em uma análise ampla, a forma geral de Tyson Fury permanecerá um curinga até que experimentemos a luta. Simplesmente julgar suas habilidades pelo seu físico é um erro porque normalmente ele oferece performances incríveis. No entanto, Fury relaxou terrivelmente contra Francisco Ngannou. Se ele estiver nesse nível quando Usyk estiver na frente dele, há uma boa chance de Tyson Fury perder a luta, apesar de seu histórico impressionante. Não vamos esquecer os recordes de cada um desses lutadores. Usyk está em 21-0-0. Enquanto Tyson Fury está em 34-0-1, com aquele empate que ele conseguiu contra Deontay Wilder ainda está na mente das pessoas.

A intensa sessão de treinamento de Usyk prepara o cenário para um confronto épico contra Tyson FuryInstagram

Tecnicamente, Fúria de Tyson não perdeu nenhuma luta e aquele empate contra Wilder nos proporcionou uma das recuperações de luta mais emocionantes da história recente. Por outro lado, Usyk humilhou ninguém menos que Antonio Josué não uma, mas duas vezes. Isso deveria ser motivo mais do que suficiente para fazer Tyson Fury parar e ponderar se seu reinado como o melhor peso pesado do mundo está em jogo. E a credibilidade de Tyson Fury também está em jogo porque ele já foi julgado várias vezes por não levar os esportes a sério. Essa última parte é difícil de entender porque eles estão criticando um campeão invicto dos pesos pesados.

A mensagem sinistra de duas palavras de Usyk para Fury

Durante a coletiva de imprensa antes do evento, um jornalista britânico perguntou Oleksandr Usyk o que ele vê quando entra no ringue. A idéia é obter uma resposta do boxeador ucraniano que possa fazer as rondas e talvez até as cabeças. No entanto, o vocabulário inglês de Usyk é relativamente limitado. Independentemente desse fato, ele deixou cair uma frase poderosa de duas palavras que descreve perfeitamente suas intenções quando ele luta. Fúria de Tyson próximo sábado. Ele simplesmente apontou entre os olhos e disse: “Não vejo os olhos dele, vejo assim. Como um atirador de elite.”