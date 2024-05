O caminho de Shota Imanaga até o topo da rotação de arremessos do Chicago Cubs

Os olhares perplexos nos rostos dos rebatedores quando eles retornam ao banco de reservas contam a história dos primeiros dois meses de Shota Imanaga nas ligas principais. O canhoto do Chicago Cubs, de 30 anos, subiu nove vezes contra nove oponentes diferentes – e nenhum foi capaz de entendê-lo.

Depois de assinar um contrato de quatro anos no valor de US$ 53 milhões nesta entressafra, Imanaga frustrou os melhores rebatedores do beisebol em seu caminho para um ERA de 0,84, o melhor da MLB. Mas a parte mais frustrante para os rebatedores é que as coisas de Imanaga parecem muito atingíveis – até que deixam de ser.

“Cara, eu não sei”, disse o jogador de campo do San Diego Padres, Xander Bogaerts, depois que seu time perdeu para os Cubs com Imanaga no monte. “Achei que íamos enfrentá-lo.”

Com apenas 1,70 metro, Imanaga não é particularmente intimidante no monte e não arremessa com muita força – uma bola rápida que chega a cerca de 150 km / h – mas há algo em seu lançamento e ponto de lançamento que está fazendo o oposição parece boba.

Embora essa bola rápida seja prosaica em uma era de ases de alta velocidade, o movimento do campo proveniente de seu lançamento enganoso está dando ataques ao adversário, ao som de uma média de rebatidas de 0,164. O técnico do banco do Braves, Walt Weiss, chamou isso de “ilusão de ótica”, e os rebatedores do Atlanta concordaram depois de ficarem sem gols por cinco entradas por Imanaga no início deste mês.

“A bola rápida dele joga, então sempre que você tenta acertá-lo, você comete uma falta”, disse Ozzie Albies, segunda base do Braves. “O golpe da maioria dos jogadores é levantar a bola e, se ela tiver aquele pequeno passeio, você comete uma falta ou balança e erra. Isso é o que funciona muito bem para ele.”

O jogador da primeira base do Atlanta, Matt Olson, acrescentou: “Ele esconde a bola muito bem. Ele joga mais difícil do que o radar está dizendo. E ele tem um passeio muito bom em sua bola rápida. Ela vem de trás de sua cabeça.”

O que tornou Imanaga ainda mais difícil de descobrir é o arremesso que ele combina com aquele barco de quatro costuras ascendente: um divisor de 133 mph que desce na direção oposta.

“Esse cara vai causar pesadelos aos treinadores de rebatidas”, disse o técnico do Pittsburgh Pirates, Derek Shelton, depois que seu time perdeu por 1 a 0 para Imanaga. “A bola rápida não é 94-95, mas é eficaz. O separador é o divisor parece um golpe. Até as divisões que ele lança na zona que são golpes têm muita ação. “

A parte mais assustadora para as equipes adversárias pode ser que Imanaga ainda nem usou todo o seu arsenal. Ele possui um controle deslizante e uma bola curva que provavelmente irá estourar quando tiver que enfrentar um time pela segunda vez. Antes de enfrentar o St. Louis Cardinals na sexta-feira – seu décimo adversário diferente – ele foi questionado se estava surpreso com seu sucesso no início da temporada.

“Estou mais surpreso do que qualquer um no Japão”, disse ele através do intérprete da equipe. “Estou muito surpreso.”

Havia motivos para acreditar que a magia de Imanaga poderia funcionar contra as melhores escalações da MLB – ele fez algo semelhante pela equipe do Japão durante o Clássico Mundial de Beisebol de 2023.

Jogando na mesma equipe de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto e Roki Sasaki, foi Imanaga quem estreou contra os Estados Unidos no jogo do campeonato.

Enquanto ele navegava no topo de uma escalação com Mookie Betts, Mike Trout e Paul Goldschmidt, uma estrela do time dos EUA disse algo no banco de reservas que certamente ressoará em qualquer rebatedor que entrou pronto para dar a tacada inicial contra Imanaga apenas para voltar se perguntando o que deu errado depois da rebatida:

“Esse cara não é muito bom, mas é inatingível.”

Os Cubs podem agradecer aos agentes de Imanaga no Octagon pela melhor adição de agente livre da MLB até agora nesta temporada, escolhendo Chicago – tanto por suas negociações quanto por alguma geografia simples.

Quando Imanaga chegou do Japão em outubro passado, ele decidiu passar o período de entressafra perto de seus agentes, que moram em Chicago.

Imanaga ficou longe da cidade, em um subúrbio a oeste de Wrigley Field, por vários meses enquanto esperava que sua agência gratuita esquentasse, como finalmente aconteceu depois que seu companheiro de equipe WBC, Yamamoto, assinou com o Los Angeles Dodgers no final de dezembro.

O Boston Red Sox, o Pittsburgh Pirates e o Houston Astros estavam entre os pretendentes de Imanaga. O San Francisco Giants também demonstrou interesse, mas a preferência de Imanaga evoluiu à medida que ele ouvia as equipes por meio de ligações do Zoom durante sua janela de negociação, aberta no final de novembro.

“Ele chegou com um objetivo, combinar com o time que poderia torná-lo melhor”, disse um de seus agentes, Lou Jon Nero. “No final do dia, tudo começou a soar igual.”

Quando as ofertas de contratos começaram a chegar, ficou claro que o principal fator seria onde Imanaga se sentiria mais confortável. Os Cubs mostraram que poderiam ser esse time, em parte porque trabalharam desde o início: o presidente de operações de beisebol, Jed Hoyer, voou para o Japão em setembro para ver Imanaga lançar pessoalmente. Ele chama Imanaga de uma história de sucesso de “dados”, com sua visão pessoal correspondendo ao que a equipe esperava ver no monte.

“Você não vai lá cego”, disse Hoyer. “Todos os nossos dados de arremesso em sua bola rápida foram muito bons.”

Aqueles meses explorando a área de Chicagoland também desempenharam um papel importante. Imanaga encontrou um mercado japonês de que gostou e levou Ubers a um shopping local. Ele agia mais como um turista do que como alguém esperando para se tornar um milionário na liga principal de beisebol.

“Eu vim aqui e eles estavam jogando futebol”, disse ele sobre um jogo universitário do Northwestern/Iowa realizado no Wrigley Field em novembro. “Vi que o home plate estava coberto. E disseram que o placar era muito antigo. Gostei.”

Assim que os agentes de Imanaga manifestaram sério interesse nos Cubs, a diretoria do Chicago ofereceu-lhe um contrato de quatro anos que incluía uma opção de equipe por um quinto ano, o que elevaria o pacote total para US$ 80 milhões. Se Imanaga conseguir continuar confundindo os rebatedores como fez nos primeiros dois meses, começar o quinto ano se tornará um acéfalo.

“Eu tinha outras opções, mas gosto dos Cubs”, disse Imanaga sobre sua nova casa. “Eu adoro isso aqui. Os fãs têm me apoiado muito. Estou grato por ser um Cub.”