O campeão do UFC Alex Pereira pronto para defender o título em uma revanche de alto risco contra Jiri Prochazka

RO atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, anunciou oficialmente planos para uma tão esperada revanche pelo título contra o ex-titular Jiri Prochazka.

Pereira com fome de mais

Após a sua retumbante vitória em UFC 300 mês passado, Pereira tem como objetivo defender sua coroa no que promete ser um confronto eletrizante entre dois lutadores formidáveis.

Pereiraque já detinha o indiscutível título dos médios antes de ascender ao trono dos meio-pesados, mostrou seu domínio no octógono no UFC 300 com um impressionante triunfo no primeiro round sobre Colina Jamahal.

A agressividade implacável e a habilidade de nocautear do paulista ficaram à mostra quando ele despachou seu oponente com uma finalização estrondosa, solidificando seu status como um dos competidores mais formidáveis ​​do esporte.

Como a contagem regressiva para UFC 301 começa, há muitas especulações sobre Pereira’s possível envolvimento no evento.

Um vídeo recente compartilhado pelo campeão nas redes sociais, mostrando-o assinando um contrato adornado com novas UFC vestuário, alimentou rumores de sua participação.

Embora os detalhes permaneçam escassos, os fãs aguardam ansiosamente a confirmação de Pereira’s próximo passo no octógono.

Enquanto isso, Prochazkauma figura querida no República Checareforçou seu argumento para uma revanche com Pereira garantindo uma vitória impressionante sobre Aleksandar Rakić na mesma UFC 300 cartão principal.

Com ambos os lutadores apresentando performances de destaque, a expectativa por uma revanche entre os dois titãs atingiu o auge.

Pereira x Prochazka poderá ser anunciado em breve

Confirmando a tão esperada revanche, Pereira revelou durante entrevista recente que negociações estão em andamento para finalizar os detalhes da luta, com a promoção trabalhando diligentemente para definir uma data para o confronto épico.

MMA os fãs podem esperar fogos de artifício quando esses dois guerreiros entrarem no octógono mais uma vez, enquanto disputam a supremacia na ferozmente competitiva divisão dos meio-pesados.

A iminente revanche entre Pereira e Prochazka está impregnado de história, com campeão brasileiro saindo vitorioso em seu encontro anterior em UFC 295.

Pereira conquistou o título vago dos meio-pesados ​​com uma vitória no segundo round sobre Prochazkatratando o Tcheco lutador sua primeira derrota desde que fez a transição para o UFC.