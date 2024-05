O casamento de Rory McIlroy e Erica Stoll acabou, o jogador de golfe pede o divórcio dias antes do PGA Championship

A sensação do golfe, Rory McIlroy, ganhou as manchetes fora do campo esta semana, conforme registros judiciais em Flórida revelou seu pedido de divórcio de sua esposa, Éricadepois sete anos de casamento.

O tiro com a mão esquerda de Tiger Woods no Masters o tira de uma situação difícil

McIlroy e Stoll começaram a namorar em 2015

Relatado pela primeira vez por TMZ Esporteseste desenvolvimento suscitou especulações, especialmente dada a sua proximidade com o próximo Torneio do Campeonato PGA em Kentuckyonde McIlroy está pronto para competir.

Embora as razões por trás do divórcio permaneçam desconhecidas, McIlroy’s advogado optou por não comentar o assunto.

No entanto, Sean O’Flahertyempresário de McIlroy, emitiu um comunicado enfatizando Rory’s intenção de navegar neste período desafiador com respeito e amizade.

“A equipe de comunicação de Rory McIlroy confirmou hoje que o divórcio foi apresentado. Eles enfatizaram o desejo de Rory de garantir que este momento difícil seja o mais respeitoso e amigável possível.” ele disse.

Rory e Érica relacionamento começou em 2015seguindo McIlroy’s envolvimento de alto nível com estrela do tênis Caroline Wozniacki.

O noivado deles levou ao casamento em Abril de 2017e o casal divide uma filha, Papoulaque hoje tem três anos.

Erica McIlroyUm ex PGA da América funcionário, tem sido uma presença familiar ao lado Rory em vários torneios, incluindo o Copa Ryder.

Apesar de sua história compartilhada, o pedido de divórcio busca a divisão da custódia do filho, sinalizando uma transição significativa para a família.

Rory continua a ser um candidato proeminente no PGA

McIlroy’s vida profissional tem tido sucesso recente, com vitórias no Campeonato Wells Fargo e a Clássico de Zurique ao lado de Shane Lowry.

No entanto, em meio às suas conquistas esportivas, McIlroy se vê envolvido na disputa contínua do PGA Tour com VIDA Golfeum assunto que acrescenta outra camada de complexidade às suas circunstâncias pessoais.

À medida que surgem detalhes do pedido de divórcio, o mundo do golfe observa atentamente, ciente do impacto potencial sobre McIlroy’s foco e desempenho no Campeonato PGA.

Com sua história de triunfos incluindo quatro grandes vitórias McIlroy continua a ser um candidato formidável, apesar da turbulência pessoal que enfrenta atualmente.

Sua presença no treino verde em Terça-feira sinaliza sua determinação em manter sua vantagem competitiva no circuito.