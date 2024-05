O círculo de Tom Brady reclama que Gisele Bündchen não aguenta piadas depois da comédia

Nagora que conhecemos o modelo supr brasileiro Gisele Bündchen não estava feliz com o jeito Tom Brady reagiu ao Assado de comédia Netflix piadas contra ela e seu novo namorado, pessoas próximas à lenda da NFL foram contatadas pelo pessoal da Page Six para perguntar sobre a reação de Gisele Bündchen. Ela teria não ficado satisfeita com o andamento do assado, principalmente com as piadas às custas dela e de Joaquim Valente. As pessoas que a Page Six procurou são próximas de Brady, que também dirigiam o especial de comédia da Netflix. Um deles deixou algumas declarações que rejeitam veementemente os sentimentos de Gisele Bündchen sobre as piadas feitas às suas custas.

Julian Edelman descreve a tensão do ex-Patriotas no assado de Tom Brady

Basicamente, a pessoa que falou em nome de Tom Brady disse que Gisele deveria engolir isso e que ela precisava aprender a aceitar piadas. Foi o que disseram: “Tudo foi muito divertido. Gisele precisa ter senso de humor. Assim como em qualquer assado, nem Tom, nem nenhum dos participantes sabiam o que ia ser dito sobre eles. Mas como em qualquer assado assado, eles têm como alvo partes públicas da sua vida. Se Gisele quisesse manter seu relacionamento privado, ela não deveria estar beijando seu instrutor de jiu-jiu no meio da rua. Ela mostrou mais do que apenas seus cartões naquele dia dos namorados. É um jogo justo.”

Tom Brady fez o assado sabendo que isso iria acontecer?

Devemos ter em mente que Tom Brady foi alvo de piadas durante meses, quando Gisele Bündchen e ele estavam em processo de divórcio. Até Antonio Brown se envolveu no escândalo público, com gente pensando que Gisele foi infiel a Tom com o wide receiver. Tendo tudo isso em mente, Tom BRady pensou que divulgar todas aquelas piadas em um evento de comédia era a coisa mais catártica que ele poderia fazer. O único problema é que as piadas não eram dirigidas apenas a ele. Há uma boa chance de que o relacionamento de Tom Brady com sua ex-mulher mude após os acontecimentos do último domingo. Com certeza iremos mantê-lo informado.