O comediante Rhett McLaughlin recebe TRO e afirma que homem ameaçou explodir escritório

Rhett McLaughlin acaba de obter uma ordem de restrição temporária contra um homem que ele afirma ter ameaçado com comportamento gravemente violento… incluindo um ataque terrorista na escala do 11 de setembro.

O comediante/personalidade do YouTube apresentou o pedido de TRO no início deste mês, alegando que um homem chamado Josias Galvin havia feito repetidas ameaças contra ele… com esta suposta correspondência online datada de 6 de maio.