Etodos estão interessados ​​nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos e, como sempre, os pontos de discussão continuam a ser divisivos entre Joe Bidendos Democratas e Donald Trumprepublicanos, e nada mais do que a questão do aborto como Harrsion Butkero Chefes de Kansas City‘ chutador, bate Biden como “delirante”.

O tema do aborto divide muitos grupos em dois campos: pró-vida ou pró-escolha. Os pró-vida afirmam que os fetos devem ser protegidos após várias semanas de gravidez ou mesmo antes, geralmente apelando à proibição do aborto. Essas pessoas são muitas vezes de direita e tipicamente religiosas.

Aqueles que estão do lado pró-escolha afirmam que o direito da mulher de ter autonomia corporal é maior do que o direito de um feto em desenvolvimento ter vida, apelando para que as mulheres possam abortar se quiserem. Essas pessoas são geralmente de esquerda e geralmente feministas e/ou ateus.

Açougueiroque é católico praticante, enquadra-se na categoria pró-vida e criticou o actual Presidente pela sua posição sobre o assunto, enquanto o homem de 81 anos continua a manter uma posição pró-escolha sobre o tema.

“A nossa própria nação é liderada por um homem que proclama pública e orgulhosamente a sua fé católica”. Açougueiro disse aos formandos de uma escola católica de artes liberais. “Mas ao mesmo tempo é delirante o suficiente para fazer o sinal da cruz durante uma manifestação pró-aborto.”

“Ele tem sido tão veemente em seu apoio ao assassinato de bebês inocentes que tenho certeza de que para muitas pessoas parece que você pode ser católico e pró-escolha.

“Ele não está sozinho. Desde o homem por trás dos confinamentos da Covid, até às pessoas que empurram ideologias de género perigosas para a juventude da América, todos eles têm uma coisa evidente em comum: são católicos. Este é um lembrete importante de que ser católico por si só não significa não corte.”

Butker fala sobre suas posições políticas

Açougueiroque recebe um belo salário anual de US$ 3,55 milhões com o Chefes, poderia ter evitado a polêmica da política e das questões sociais se quisesse. Como jogador de futebol, ele tem dinheiro suficiente para simplesmente não ser afetado pelas eleições na maioria das circunstâncias.

Então, é um momento raro para o Chefes‘, que é tricampeão do Super Bowl, para se manifestar em uma explosão política tão forte e também expandiu suas questões sociais, acrescentando o que pensava da resposta da Covid-19, da fertilização in vitro ou do impacto da mídia.

“Como grupo, vocês testemunharam em primeira mão como os maus líderes que não permanecem no seu caminho podem ter um impacto negativo na sociedade”, Açougueiro adicionado. “Embora a COVID possa ter desempenhado um papel importante ao longo dos seus anos de formação, não é a única.

“As más políticas e a fraca liderança tiveram um impacto negativo nas principais questões da vida. Coisas como o aborto, a fertilização in vitro, a barriga de aluguer, a eutanásia, bem como um apoio crescente aos valores culturais e aos meios de comunicação degenerados, tudo resulta da difusão da desordem.”