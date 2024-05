O domínio de Scottie Scheffler desafia até mesmo as expectativas do tamanho de Dallas

IRVING, Texas – Cinco anos atrás, eles se juntaram no AT&T Byron Nelson 2019 no Trinity Forest Golf Club como isenções de patrocinador.

Um deles era um ex-quarterback do Dallas Cowboys que virou locutor. O outro estava em busca de seu lugar no mundo do golfe como membro do Web.com Tour, após uma excelente carreira universitária na Universidade do Texas. A galeria após os primeiros dois dias era composta principalmente de fãs de Tony Romo, muitos até vestidos com camisas nº 9 dos Cowboys e desconhecendo algumas regras de etiqueta do campo de golfe.

Alguns puristas do golfe se perguntaram se Romo merecia uma isenção apenas por causa de sua celebridade, deixando outros jogadores de golfe em diferentes níveis da árvore profissional sem vaga.

“Acho ótimo”, disse Scottie Scheffler depois de acertar 67 no primeiro round, em comparação com os 76 de seu parceiro de jogo, Romo. “Por que alguém iria querer me observar?”

Imagine fazer essa pergunta agora.

Scheffler é o jogador de golfe número 1 do mundo. Esta semana, no PGA Championship no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, ele tentará se tornar o primeiro jogador de golfe a vencer os dois primeiros majors de uma temporada desde que Jordan Spieth venceu o Masters e o US Open em 2015.

Em seus últimos cinco eventos, Scheffler venceu o Arnold Palmer Invitational, os Players, o Masters e o RBC Heritage, terminando em segundo no Houston Open. Aguardando o nascimento de seu primeiro filho com a esposa, Meredith, Scheffler não disputou o evento de sua cidade natal, a CJ Cup Byron Nelson em McKinney, Texas, ou o Wells Fargo Championship.

Ele terminou fora do top 10 apenas uma vez (empatado em 17º no The American Express) na temporada. Ele não teve uma rodada acima do esperado.

“Oh, cara, não posso dizer o suficiente sobre Scottie”, disse Romo durante o Invitationed Celebrity Classic do mês passado. “Sinceramente, acredito que há caras que passam o tempo ao sol, e vemos isso como períodos em que os caras ficam tipo, ‘Uau, eles são incríveis’. Agora, eles ainda são ótimos e outras coisas, mas é tão difícil sustentá-los por um longo período de tempo como o Tiger [Woods] fez, Jack [Nicklaus] fez, [Ben] Hogan. Esses caras são geracionais.

“Acho que Scottie é esse cara. Ele não tem nenhuma fraqueza.”

ROMO JOGOU inúmeras rodadas com Scheffler ao longo dos anos, assim como ele fez com vários jogadores do PGA Tour que moram na área de Dallas, como Spieth e Will Zalatoris. Ele jogou com Scheffler uma semana antes de Scheffler ganhar seu segundo Masters.

“Acho que nunca joguei uma partida de golfe com Scottie Scheffler e [had] ele não chegou aos 70 – nunca – o que é uma loucura”, disse Romo. “Agora estou começando a contar. Devemos ter cerca de 500, e eu fico tipo, ‘Nem um dia você sai para jogar golfe e arremessa 70, 71?’ É porque ele teve dias em que jogou mal, e ele está com 1 a mais depois de 6, e eu penso, ele deveria estar com 7 a mais. Então, no dia seguinte, ele está com 7 abaixo, depois de 6. De repente, ele recupera… Na próxima tacada, ele tem a capacidade de autocorreção.

Tony Romo disse que nunca jogou uma partida de golfe com Scottie Scheffler onde o duas vezes vencedor do Masters não tivesse quebrado 70. (Foto de David Cannon/Getty Images)

Jeff Loyd foi o treinador de Scheffler na Highland Park High School e já viu alguma autocorreção. Highland Park estava hospedando um torneio de 36 buracos no Lakewood Country Club e, como as escolas estavam emparelhadas, Loyd conseguiu percorrer todo o percurso com sua equipe.

“Scheff, você está trabalhando em uma bola cortada?” Loyd se perguntou, enquanto Scheffler passava do final do primeiro para o segundo round.

“Não, meu swing parece uma porcaria”, disse Scheffler. “Sempre que isso acontece, eu simplesmente corto. Essa é a única maneira de fazer isso durante o percurso.”

Scheffler venceu o torneio.

Como júnior, Scheffler venceu o campeonato estadual individual, apesar de uma torção grave no tornozelo depois de jogar basquete na noite anterior a uma rodada de treino. Scheffler e seus companheiros adoravam jogar basquete.

“Jogamos basquete da liga da igreja”, disse Charlie Click, colega de time de Scheffler no ensino médio, “e acho que ele perdeu 50 por noite”.

O jogo daquela noite foi competitivo, e Click se lembra de um companheiro de equipe empurrando Scheffler enquanto ele subia para uma cesta, resultando em uma torção no tornozelo de Scottie. Loyd recebeu uma mensagem de Scheffler, dizendo que “meio que torceu o tornozelo, mas estou bem”.

“A próxima vez que o vi, olhei para seu tornozelo e não foi apenas um pequeno rolo”, disse Loyd. “Ele não conseguia tomar uma posição.”

Scheffler corrigiu novamente, apontando o pé esquerdo para o alvo para aliviar o estresse no tornozelo. Scheffler acertou um total de 5 abaixo do par em dois dias, indo 6 abaixo do par no segundo dia ao ganhar o título individual por 3 tacadas, e Highland Park ganhou o título da Classe 4A por 25 tacadas.

“Estávamos tão nervosos que ele seria eliminado e então dominaria o torneio”, disse Click. “… Um Scottie Scheffler 70% era melhor do que todos no estado.”

Click tem outra lembrança daquele dia.

“Eu estava no grupo à frente dele no 18º e ele no 17º, neste par 3, e acabamos de ouvir um grande rugido”, disse Click. “Um dos caras do meu grupo olhou em volta e perguntou: ‘O que você acha que aconteceu?’ Eu disse: ‘Tenho certeza de que Scottie fez um hole-in-one’. E ele fez.”

Talvez a entorse de tornozelo tenha sido um precursor do swing shuffle que Scheffler ficou conhecido até agora.

“Engraçado você perguntar isso”, disse Loyd. “Lembro-me um pouco, mas não me lembro como é agora. De vez em quando ele fazia uma pirueta e eu dizia: ‘Scheff, é um movimento interessante.’ Mas definitivamente não foi tão pronunciado como é agora.”

LOYD ERA SCHEFFLER professor de educação física na Armstrong Elementary School. Ele soube então que Scheffler era um excelente jogador de golfe, mas era pequeno. Em seu segundo ano, ele teve um surto de crescimento de 20 centímetros para 1,80 metro.

Scottie Scheffler teve um surto de crescimento de 20 centímetros entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio. (Foto de Andrew Dieb/Icon SMI/Corbis/Icon Sportswire via Getty Images)

“Ele sempre foi habilidoso do tee to green”, disse Loyd. “Ele talvez não tenha acertado tão longe, muito mais ferros longos, talvez alguns metais do fairway no green, então talvez você não seja tão preciso. Mas o jogo curto sempre o pegou.”

Click disse que Scheffler estava sempre dando dicas aos companheiros. Ele se lembra dos dias no Royal Oaks Country Club de Dallas.

“Foi inacreditável vê-lo trabalhar a bola de todas as maneiras”, disse Click. “Havia uma imobilização a talvez 150 jardas de distância, ferro 4. Estávamos tentando acertar a imobilização e ele fazia isso na primeira tentativa. Era inacreditável. Sentamos lá e ele dizia: ‘O que você quer que eu faça aqui?’ Corte alto, empate baixo e foi automático.”

Click e seus companheiros poderiam fazer o mesmo: “Até certo ponto”, disse ele, “mas não sob comando em cada arremesso”.

Por melhor que Scheffler fosse na época, Loyd não o via se tornando um dos talentos de elite do esporte.

“Achei que ele seria um jogador sólido do PGA Tour”, disse Loyd.

Clique ecoa o sentimento.

“Não acho que você poderia imaginar que ele seria um grande vencedor”, disse Click. “Eu sabia que ele era bom. Eu sabia que ele estaria no PGA Tour, mas não esperava vê-lo decolar como fez e se tornar o jogador número 1 tão rapidamente.”

JUSTIN LEONARD FOI já um grande campeão (The Open, 1997), vencedor da Ryder Cup e multi-vencedor no PGA Tour quando conheceu Scheffler. O técnico de Leonard, Randy Smith, é o técnico de Scheffler desde os 6 anos. Leonard se lembra de ter visto Scheffler em seus treinos com Smith em Royal Oaks.

Justin Leonard chamou a atual corrida de Scottie Scheffler de “bastante notável de assistir”. (Foto de Andrew Redington/Getty Images)

Smith perguntou a Leonard se ele poderia ficar com suas cunhas antigas. Alguns dias depois, ele notou Scheffler usando-os no fogão.

Durante seu tempo em turnê, Leonard viveu o domínio de Woods. Leonard não foi solicitado a comparar a corrida atual de Scheffler com a de Tiger, mas ele chamou a de Scheffler de “bastante notável de assistir”.

“Você pensa em Jordan [Spieth]a corrida de dois anos que ele teve, Rory [McIlroy]esses caras têm tido desempenhos consistentes, mas estou falando que Jordan era [2014] e 15. Rory estava na mesma [time]. Jason Day teve uma ótima passagem por lá”, disse Leonard. “Acho que é equivalente a isso, mas já se passaram dois anos e quando ele está desacelerando? Não sei. É divertido assistir. Ele é um cara fácil de torcer.”

Por 10 temporadas como quarterback titular dos Cowboys, Romo usou a frase de Ben Hogan, “o segredo está na terra”, durante sua busca pelo autoaperfeiçoamento. É algo que ele também faz com o golfe atualmente.

É algo que ele também vê com seu parceiro de jogo ocasional, à medida que Scheffler busca a história do golfe.

“O golfe é difícil. Quer dizer, é difícil ser dominante”, disse Romo. “Eu imagino isso como Bobby Jones, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Tiger Woods. É muito difícil entrar nessa empresa. Mas o fato de estarmos dizendo que esse garoto tem uma chance mostra tudo o que você deseja. Se você soubesse ele, você o amaria. Ele é o melhor garoto que existe, um dos melhores seres humanos que você já conheceu. Eu amo seu coração, seu espírito, seu amor pelo Senhor. golfe, vai para a casa de Meredith, eles conversam e então ele volta e joga golfe novamente e aproveita a vida.

“Eu acho que você aprecia isso.”