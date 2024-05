O draft stock de Shedeur Sanders cai devido à rivalidade nas redes sociais quando ele é superado pelo rival QB pelo primeiro lugar

Shedeur SandersA jornada de escolha número um em potencial para um candidato em declínio é tão dramática quanto parece. Como os ecos do Draft de 2024 da NFLdesaparecer, o foco muda para Lixadeirascujo estoque antes promissor está agora sendo atingido por todos os lados.

Lixadeirasum quarterback de destaque em Coloradoinicialmente liderou o grupo com probabilidades impressionantes em +100 para ser o Melhor escolha do draft de 2025de acordo com Apostas esportivas DraftKings. Mas depois de uma semana tumultuada que incluiu um evento público e bastante desagradável rivalidade nas redes sociais envolvendo ele e seu pai, NFL lenda e Búfalos treinador Deion Sanderssua sorte começou a mudar dramaticamente.

Shedeur Sanders afirma que superou todas as probabilidades vindo de uma escola particular

A controvérsia surgiu devido a algumas discussões acaloradas em Twitter com o ex Colorado jogadores, lançando uma sombra sobre Lixadeiras‘ imagem anteriormente imaculada. Embora o impacto total deste conflito online nas suas perspectivas de recrutamento permaneça obscuro, o momento alinha-se de forma suspeita com o declínio das suas probabilidades. Poucos dias depois de ser considerado o favorito, A posição de Sanders despencou para +300indicando uma reavaliação significativa de seu potencial como a principal escolha do draft do próximo ano.

Em contraste, o mundo das apostas desportivas parece estar a unir-se em torno de outro quarterback. da GeórgiaCarson Beck avançou na corrida, com suas chances se solidificando em +300 no FanDuel. Enquanto isso, Quinn Ewers do Texasque estava cara a cara com Sanders, viu suas chances caírem para um valor distante +1400transformando o que era uma disputa acirrada de três em um caminho potencialmente claro para Beck.

Estatísticas de destaque em temporada instável

Apesar do revés, é importante observar Estatísticas impressionantes de Sanders em sua primeira temporada com o Búfalos. Ele completou 69,3% de seus lances para 3.230 jardas e 27 touchdowns contra apenas três interceptações. No entanto, esses números foram ofuscados pelo fraco recorde de 4-8 dos Buffaloes e por Sanders jogando atrás de uma linha que permitia 56 sacks.

A história oferece lições mistas. Enquanto alguns quarterbacks gostam John Elway e Steve Bartkowski superaram lutas colegiais para serem redigidos em primeiro lugar no geral, outros como Tim Sofá consideraram o sucesso de nível profissional ilusório, apesar de seu alto status de recrutamento. A pergunta para Lixadeiras agora é se ele pode redefinir sua narrativa de uma forma positiva e recuperar sua posição como um grande candidato, ou se os danos de sua última controvérsia fora de campo persistirão.

À medida que avançamos para a nova temporada de futebol universitário, todos os olhos estarão voltados para Sanders para ver se ele consegue se livrar de seus problemas recentes e demonstrar o tipo de liderança e habilidade que inicialmente o tornou um favorito para a escolha número um. Enquanto isso, Escoteiros e fãs da NFL Estaremos observando de perto, sabendo que no mundo do futebol a sorte pode mudar com o estalo de uma bola de futebol ou um tweet.