O efeito Caitlin Clark contra o todo-poderoso Las Vegas Aces de A’ja Wilson: a ação da WNBA começa

A‘ja Wilson e o Las Vegas Aces começarão a temporada da WNBA na terça à noite como grandes favoritos para ganhar o terceiro título consecutivo.

Os Ases, que foram escolha unânime em primeiro lugar na pesquisa de poder da pré-temporada AP WNBA, são mais de 100 favoritos para ganhar o título novamente, de acordo com a BetMGM. Nova York, com mais 230, é o único time próximo dos campeões.

A resposta de Caitlin Clark à pergunta pessoal atrai forte reação do treinador do FeverParker Johnson

Wilson, o MVP das finais da WNBA, foi uma escolha unânime como o jogador do ano da pré-temporada da AP. Ela tem sido uma estrela dentro e fora das quadras desde que foi escolhida pela primeira vez por Las Vegas em 2018. Ela não foi a única escolha unânime do painel da mídia nacional, que também escolheu Caitlin Clark como a estreante do ano na pré-temporada.

Clark começará sua carreira na WNBA em Connecticut na noite de terça-feira. Ela lidera uma turma de novatos repleta de estrelas que também inclui Angel Reese, que já elevou a liga a novos patamares.

Aqui estão algumas coisas que você deve procurar na próxima temporada:

Caitlin Clark fala sobre a parte mais difícil de ser Caitlin ClarkParker Johnson

Voos fretados

As equipes viajarão em fretamentos em vez de voos comerciais nesta temporada, anunciou a liga na semana passada. A WNBA ainda está trabalhando na implementação do programa e pode levar algumas semanas para que todas as equipes voem fretadas. Anteriormente, as equipes da WNBA só podiam fretar durante a pós-temporada e para jogos da temporada regular em dias consecutivos que exigiam viagens aéreas.

Apenas duas das quatro equipes que viajaram para os jogos da noite de abertura usaram aviões fretados. O Indiana Fever e o Minnesota Lynx pegaram fretamentos, enquanto Nova York pegou um ônibus para Washington e Phoenix fez um curto voo comercial para Las Vegas.

A liga planeja financiar voos fretados a um custo de cerca de US$ 50 milhões nos próximos dois anos, em uma medida que aborda anos de preocupações com a segurança dos jogadores. As viagens têm sido um grande tópico de discussão há anos.

Efeito Clark

Não há dúvida de que Clark já foi um grande benefício para a WNBA e seus times, mesmo antes de jogar. As vendas de ingressos já dispararam, e não apenas para os jogos de Indiana. Três times transferiram seus jogos para arenas maiores para acomodar os jogos do Fever. Sua camisa 22 já saiu das prateleiras e Indiana é o segundo time que mais aposta, atrás de Las Vegas, na conquista do título.

Mudando de time

Mais uma vez, houve muito movimento na agência gratuita com All-Stars Nneka Ogwumike e Skylar Diggins-Smith se juntando ao Seattle Storm, enquanto Natasha Cloud e Kahleah Copper se mudaram para o Phoenix Mercury. Ambos os grupos de jogadores esperam colocar seus novos times de volta na disputa pelo campeonato.

Pausa Olímpica

A liga fará uma pausa de quase um mês para os Jogos Olímpicos de Paris, de 18 de julho a agosto. 14. Dezenas de atuais e ex-jogadores da WNBA estarão competindo.

A WNBA terá seu All-Star Game em Phoenix, pouco antes do início das Olimpíadas. A vitrine do meio da temporada provavelmente colocará a seleção dos EUA contra um grupo de All-Stars. Os All-Stars venceram o concurso em 2021 – última vez que o formato foi implementado.