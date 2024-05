O encontro estranho de Tom Brady e Nikki Glazer após o fumegante Netflix Roast

Ssensação de tand-up Nikki Glazer não só ocupou o centro das atenções Netflixé “O maior assado de todos os tempos: Tom Brady“, mas ela também deixou o público em estado de choque, provando mais uma vez porque ela é a rainha da comédia! Durante seu set espetacular, Glazer não tinha frio, distribuindo zingers que deixaram todo mundo, exceto talvez Brady, rugindo de tanto rir.

Pós-assado, Glazer fez uma aparição atrevida no Show de Pat McAfee nesta quinta-feira, onde compartilhou um chá dos bastidores do evento. Aparentemente, o próprio GOAT, Tom Brady, faltou em sua própria festa pós-festa. Nikki, com sua franqueza habitual, contou um encontro no corredor com Brady Depois do show. “Eu estava tipo, ‘Muito obrigado. Obrigado por me receber! E muito rapidamente, ele simplesmente disse: ‘Você fez um ótimo trabalho, boa sorte com tudo.'” Nikki riu, interpretando a saída rápida de Brady como “Nunca mais verei você e nem tente entrar em contato comigo. Tenha uma boa vida.”

Nikki também revelou uma série de piadas hilariantes que não foram cortadas ou foram deixadas na sala de edição. Entre as joias que ela compartilhou estavam frases como: “Ao falar sobre Tom Brady para todos os meus amigos, aprendi que muitas pessoas querem chupar o pau de Tom Brady, e algumas delas são mulheres.“E quem poderia resistir a um golpe ligando Tom Brady e Bob Esponja Calça Quadrada com “Eli Manning é dono de ambos“?

Nikki Glaser domina no Tom Brady Roast

O assado foi uma mina de ouro cômica com temas que vão desde Os infames investimentos em bitcoin de Brady às suas derrotas no Super Bowl contra Eli Manning sendo matéria-prima para risadas. Apesar das farpas, fica claro que o evento foi muito divertido, com a atuação de Nikki se destacando como o destaque da noite.

Então, o que vem a seguir Nikki Glazer? Mais stand-up, mais assados ​​e, definitivamente, momentos mais hilariantes. Quanto a Tom Bradytalvez ele tenha aprendido uma lição sobre convidar comediantes para assá-lo – eles podem simplesmente roubar o show!