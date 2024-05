O ex-comissário KC LGBTQ diz que os chefes precisam falar é Harrison Butker

Harrison Butker O discurso de Kansas City está unindo grande parte de Kansas City contra suas opiniões controversas, mas os Chiefs ainda precisam fazer uma declaração repudiando as crenças de seu chutador… é o que diz um líder proeminente da cidade.

TMZ. com

Chifre de Justiça o ex-comissário LGBTQ da cidade, juntou-se a nós na quinta-feira no “TMZ Live” para compartilhar suas idéias sobre o discurso de formatura de HB… e ele diz que os cidadãos estão praticamente em sintonia para desafiar seus pontos de vista.

Horn diz que as opiniões expressas por Harrison – sobre as mulheres e a comunidade LGBTQ – não fazem parte do discurso dominante e, francamente… ele diz que não deveriam fazer.