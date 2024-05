O famoso jato de Donald Trump supostamente prende aeronaves estacionadas no aeroporto da Flórida

Donald TrumpO famoso jato particular da Flórida supostamente sofreu uma pequena colisão com um avião estacionado em um aeroporto da Flórida no fim de semana – e a Administração Federal de Aviação está investigando agora.

O Boeing 757 do ex-presidente com o nome “Trump” pousou no Aeroporto Internacional de West Palm Beach na madrugada de domingo. Como você provavelmente sabe, Trump mora perto de sua extensa propriedade em Mar-a-Lago.

A FAA diz que a aeronave estava taxiando na pista quando seu winglet – uma pequena barbatana vertical na ponta da asa usada para reduzir o arrasto aerodinâmico – atingiu um jato corporativo parado que estava desocupado.

Embora a FAA não tenha identificado o avião de Trump pelo nome, a agência deu a alguns meios de comunicação o número de cauda, ​​N757AF, que está registado em nome da DJT Operations I LLC – uma das empresas de Donald.

Não se sabia se Trump estava ou não em seu jato no momento do impacto, mas ele teria ficado bem de qualquer maneira. Parece que nenhum ferimento foi relatado. Quanto aos danos, a FAA não indicou se os aviões sofreram algum.

Entretanto, no sábado, Trump – o presumível candidato presidencial republicano – realizou um comício de campanha em Wildwood, Nova Jersey.

Trump está sendo julgado no Tribunal Criminal de Manhattan por supostamente falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento secreto de US$ 130 mil a uma estrela pornô para ajudar a vencer as eleições presidenciais de 2016 contra Hillary Clinton.