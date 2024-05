O filho de Brittany Mahomes, Bronze, teve uma reação inesperada ao sabor do sorvete de sua mãe

BRittany Mahomes certamente sabe como tratar os filhos em um dia quente. Durante uma agradável noite de quarta-feira, Brittany saiu com seu filho mais novo, Bronze, para saborear um sorvete da loja Aloha Dreamers Shave Ice em um dia quente do Texas e fez questão de capturar o momento em suas histórias no Instagram.

Em um vídeo curto, mas adorável, Bronze ficou encantado com o sabor do sorvete e curioso em se ver ao telefone da mãe enquanto ela o filmava. Ambas as ações o deixaram surpreso enquanto saboreava a doce sobremesa. “Adoramos, @alohadreamersshaveice”, disse a esposa de Patrick Mahomes enquanto Bronze comia seu sorvete.

Depois de postar o vídeo onde marcou a sorveteria, a conta não hesitou em repassar o vídeo, agradecendo a Brittany por reservar um tempo para ir tomar um sorvete e brincar com as crianças na sorveteria havaiana. “Mahalo”, dizia a repostagem, que significa agradecimento ou gratidão em havaiano.

Brittany, que também divide uma filha, Sterling Skye, com o quarterback do Kansas City Chiefs, também compartilhou uma foto de Bronze passeando pela loja, marcando Patrick Mahomes no post.