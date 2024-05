O filho de Diddy, Christian Combs, abandona a faixa de 50 Cent Diss e responde a rumores

Diddy filho de Christian, também conhecido como Rei Pentes agora está mergulhado até os joelhos no Rap Wars de 2024 – lançando uma faixa dissimulada abordando rumores sobre os ataques federais e mirando no maior rival de seu pai… 50 centavos !!!

O filho de Diddy, King Combs, lança uma música depreciativa para 50 Cent e as pessoas falando sobre seu pai.

Como acadêmico pegou a faixa inédita no domingo e a reproduziu em sua transmissão ao vivo, onde apresentava KC abordando todo o desrespeito ao nome de sua família, e você deve imaginar que recebeu a aprovação de seu pai.

King se estabeleceu como um rapper legítimo e abre a faixa com versos agressivos: “Eu desafio um de vocês, idiotas, a gritar ‘Não, diddy’… foda-se esse cara! !!” – e então responde à pergunta constante sobre o paradeiro de Diddy, “Perguntando onde está meu pai?/Ele é um G6 recebendo uma escalação.”

Como você sabe, as casas de Diddy em Los Angeles e Miami foram invadidas em março… e King e seus irmãos foram pegos no meio da operação em Los Angeles, enquanto eram levados para fora da mansão sob a mira de uma arma.

Na música, King descarta os ataques federais como sendo errados, sugerindo que 50 Cent é o verdadeiro prêmio do governo… e entra em uma agitação lírica que conecta 50 com sua música “Many Men”, sua cidade natal no Queens, e Eminem na mistura.