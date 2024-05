O grande homem Olu Fashanu torna-se oficialmente um jato com pagamento de US$ 20,5 milhões

TOs New York Jets estão fazendo movimentos estratégicos para fortalecer seu elenco para as próximas temporadas.

A sua última manobra envolve garantir o futuro da sua linha ofensiva com a contratação do novato Olu Fashanu para um número substancial Contrato de US$ 20,51 milhões.

Fashanuuma escolha de primeira rodada do draft, solidifica o Jatos’ planos de longo prazo, embora as expectativas imediatas sugiram que ele pode não começar como novato.

No entanto, a sua contratação confirma o compromisso da equipa em construir profundidade e talento para os próximos anos.

O contrato totalmente garantido de quatro anos garante segurança financeira para os jovens talentos, com uma opção adicional de equipe no quinto ano, padrão para escolhas de primeira rodada da NFL.

Olu’s contrato vai tirar US$ 3,27 milhões do teto salarial em 2024.

Jatos recebem reforços necessários com “Big Olu”

Director Geral Joe Douglas manifestou confiança em Fashanu’s habilidades, destacando sua versatilidade e caráter.

“Parecia que Olu era a escolha certa para nós, apenas com sua produção e sua habilidade de jogar como left tackle e sua maquiagem”,Douglas comentou.

Fashanucarinhosamente apelidado “Grande Olu” por Douglastraz uma riqueza de qualidades para os Jets.

Com 6-6 anos e pesando 312 libras, sua presença física combinada com seu conjunto de habilidades o tornam uma adição valiosa à linha ofensiva do time.

Em um comunicado, Fashanu descreveu seu estilo de jogo, enfatizando resistência, consistência e uma mentalidade de equipe em primeiro lugar.

“Sou ótimo em proteção de passes, bloqueio de corrida, mas também sou um ótimo cara de vestiário”,Fashanu disse. “Vou entrar, trabalhar muito. Vou competir dentro do programa.”

Treinador principal dos jatos Roberto Saleh ecoou os sentimentos de Fashanu, expressando confiança na sua capacidade de contribuir.

“Tenho certeza de que Olu tocaria em qualquer lugar que você pedisse.” Salé comentou.

“Mas nós só queremos trazê-lo aqui, trabalhar com ele e deixá-lo começar a correr conosco.”

Enquanto a equipe se prepara para a próxima temporada, Fashanu’s presença promete reforçar a sua linha ofensiva e contribuir para o seu sucesso a longo prazo.