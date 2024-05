O hat-trick de Kreider no terceiro período permite que o Rangers finalize o Hurricanes

O atacante do New York Rangers, Chris Kreider, disse a seus companheiros que sentiu que havia um gol em seu bastão antes do terceiro período do jogo 6 contra o Carolina Hurricanes, com seu time perdendo por 3-1.

“Eu disse: ‘Espero que sim'”, lembrou o companheiro de equipe Vincent Trocheck.

Kreider marcou um gol no terceiro período em Raleigh na noite de quinta-feira. E depois outro. E outro. Seu hat-trick natural no jogo final impulsionou a vitória de retorno do Nova York por 5-3, que eliminou os Hurricanes depois que Carolina se recuperou de uma desvantagem de 3-0 na série. Os Rangers aguardam o vencedor do Florida Panthers e do Boston Bruins na final da Conferência Leste.

“Esse é apenas um terceiro período monstruoso”, disse o técnico do Rangers, Peter Laviolette. “Ele colocou isso nas costas e realmente cumpriu. Foi mais do que apenas ele, mas no final das contas precisávamos marcar gols e é isso que ele faz.”

Kreider agora tem sete gols nos playoffs da Stanley Cup de 2024. Apenas dois jogadores do Rangers marcaram mais nos primeiros 10 jogos da pós-temporada: Ron Duguay e Ulf Nilsson em 1981 (8 gols).

Kreider se tornou o nono jogador na história da NHL a registrar um hat-trick natural no terceiro período de um jogo. Ele é o sexto jogador na história dos playoffs da NHL a registrar um hat-trick natural em qualquer ponto de um jogo que incluiu um gol decisivo na série. Apenas dois outros jogadores na história da NHL tiveram um hat-trick natural no terceiro período, que incluiu um gol decisivo na série.

“Foi difícil. Acho que estávamos perdendo depois dos dois primeiros períodos. Sempre que você está em uma situação como essa, você precisa que seus grandes jogadores se destaquem, e foi isso que Chris fez esta noite”, disse Trocheck.

O primeiro gol de Kreider aos 6:43 do terceiro período veio depois que o companheiro de linha Mika Zibanejad tentou tirar o disco do skate do goleiro do Carolina, Frederik Andersen, de um ângulo ruim. Kreider patinou e jogou o disco solto na frente de Andersen na rede para reduzir a vantagem do Carolina para 3-2.

“Definitivamente doeu. Você não quer dar vida a eles. Achei que tinha tudo sob controle e não consegui colocar a luva sobre isso. Erro. ​​Momento difícil para isso”, disse Andersen (19 defesas) , que foi derrotado por Igor Shesterkin (33 defesas).

Apenas 5:11 depois, Kreider marcou no power play para empatar o jogo. Zibanejad marcou um pênalti cruzado sobre o capitão do Hurricanes, Jordan Staal, um dos principais matadores de pênaltis da Carolina. Kreider desviou um chute de Artemi Panarin para empatar o jogo. Isso acabou com uma seca de três jogos no power play para o Rangers, que havia marcado 10 gols no power play nos cinco jogos anteriores dos playoffs.

“Eu não diria que em nenhum momento estivemos em uma situação difícil. Foi apenas uma questão de reservarmos algum tempo para fazer nossos próprios ajustes”, disse Trocheck, que disse que os Rangers responderam à seca dando-lhe apoio nos confrontos diretos. e diminuindo seu ritmo.

Kreider completou seu hat-trick – e a recuperação do Rangers – faltando 4:19 para o fim do tempo regulamentar. Ele foi plantado na frente da rede e acertou um passe de Ryan Lindgren para a rede, abrindo uma vantagem de 4-3 que o Nova York nunca abriria mão.

No verdadeiro estilo Kreider, seus três gols no terceiro período mediram apenas 18 pés de distância total.

“Tivemos um número razoável de vitórias recuperadas na temporada regular. Nunca sentimos que estávamos fora disso”, disse Kreider.

Os Rangers não ficaram de fora durante toda a temporada. A vitória no jogo 6 foi a 33ª vitória de retorno entre a temporada regular e os playoffs. Isso os levou a um empate com os Hurricanes de 2006 e os Oilers de 1984, pelo maior número em uma temporada na história da NHL.

Ambas as equipes ganhariam a Copa Stanley em suas respectivas temporadas. Graças a Kreider, o Rangers está agora a oito vitórias de vencer uma pela primeira vez desde 1994.

“Quando estávamos com as costas contra a parede no terceiro período, os jogadores naquela sala enfrentaram um time de hóquei realmente bom”, disse Laviolette.