O impacto de Caitlin Clark e Angel Reese impulsiona um investimento de milhões de dólares na WNBA

TA WNBA está dando um grande passo para garantir a segurança e o conforto de seus jogadores ao investindo US$ 50 milhões em serviços de voos charter em tempo integral nos próximos dois anos. Comissário Cathy Engelbert anunciou esta mudança, abordando preocupações de longa data levantadas pelos jogadores e alimentadas pela empolgação em torno de novatos sensacionais.

A liga irá mais uma vez, como fez na temporada passada, cobrir os custos de voos fretados para todos os playoffs e para jogos consecutivos na próxima temporada. Esta decisão, em meio a um calendário com mais sets consecutivos devido ao intervalo prolongado para o Olimpíadas segue o ano passado US$ 4 milhões despesas com fretamentos.

Cathy Engelbert, delineou a intenção da liga de lançar o programa de fretamento “assim que pudermos colocar os aviões nos lugares”. O custo projetado de aproximadamente US$ 25 milhões por ano para as próximas duas temporadas visa melhorar a experiência de viagem dos atletas profissionais, eliminando longas filas de segurança, espaço apertado para as pernas e escalas. É assim que a liga está se transformando e é o melhor para isso.

Enquanto o Lince de Minnesota forward express “Todos esses jogadores e esses rostos estão se tornando tão populares que na verdade se trata tanto disso quanto de recuperação”

A popularidade da liga aumentou nos últimos anos, em parte graças a novatos de destaque como Caitlin Clark, Angel Reese e Cameron Brink. Clark, em particular, desempenhou um papel fundamental na geração de audiência recorde para o basquete universitário feminino, com quase 19 milhões de fãs assistindo ao jogo do título contra a estreante Kamilla Cardoso.

Além disso, a chegada de Clark chamou a atenção enquanto ela caminhava pelo aeroporto com seu novo time do Indiana Fever antes de um confronto de pré-temporada contra o Dallas Wings, uma exibição que rapidamente esgotou com os fãs fazendo fila para entrar. Esse aumento na demanda fez com que as equipes da WNBA transferissem os jogos envolvendo Clark e Indiana para locais maiores. Notavelmente, os Las Vegas Aces, que lideraram o público da liga no ano passado, esgotaram seus ingressos para a temporada em março, estabelecendo um novo precedente na história da WNBA.

A liderança de Engelbert foi crucial para impulsionar mudanças positivas no WNBA, ganhando elogios por sua visão estratégica e compromisso com o bem-estar dos jogadores. À medida que a liga se prepara para uma temporada emocionante, a introdução de voos charter a tempo inteiro é um passo importante para melhorar a reputação da WNBA no desporto. Olhando para o futuro, Engelbert pretende expandir a liga para 16 times até 2028, com uma nova franquia Golden State em São Francisco ingressando no próximo ano e expansões potenciais em Filadélfia, Toronto, Portland, Denver, Nashville e sul da Flórida.