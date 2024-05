O império multimilionário da lenda da WWE Undertaker

NNovembro de 2020 marcou uma viragem na vida de O Undertaker. A lenda da WWE e atual membro do Hall da Fama deu um passo para trás, anunciando sua aposentadoria em meio às restrições da pandemia.

Em entrevista exclusiva à MARCA, ele revelou seus planos de passar mais tempo com a família e administrar seu império econômico.

Marcos Calawayo homem por trás O Undertakersempre foi reservado sobre sua vida pessoal, mantendo seu caráter por mais de três décadas.

Agora que ele está aposentado, estamos gradualmente aprendendo mais sobre “The Undertaker” como uma pessoa normal por meio de suas entrevistas e aparições em podcasts.

Apesar de sua extensa carreira na tela, ele admite que ainda acha difícil se abrir diante de um microfone.

Após a sua reforma, o “Deadman” assinou um “Contrato de Lendas” com a WWE, garantindo o seu envolvimento contínuo através de diversas aparições, que ainda geram rendimentos significativos.

Estimativa de publicações americanas recentes O UndertakerO patrimônio líquido é de cerca de US $ 17 milhões. Somente seu contrato atual com a WWE lhe rende aproximadamente US$ 2,5 milhões anualmente.

The Undertaker reside em seu estado natal, o Texas, onde possui duas propriedades. Ele passa a maior parte do ano em seu rancho em Cedar Creek, em Austin, que costumava alugar para estrelas de Hollywood como Brad Pitt e Angelina Jolie Em 2008.

A fazenda possui vastos terrenos, piscina privativa, academia e até um ringue de WWE para treinamento.

Marcos Calaway é um entusiasta do automobilismo, uma paixão refletida em sua personalidade “American Badass” que entrou no ringue em uma Harley Davidson. Sua garagem abriga um acervo de 16 veículos, entre automóveis e motocicletas.

Harley-Davidson Hearse Funeral Chopper, avaliado em US$ 92.000.

Chopper personalizado da Costa Oeste, no valor de US$ 150.000.

Bentley Continental GT, no valor de US$ 22.000.

Cadillac ATS, no valor de $ 36.000.

Jeep Wrangler Rubicon, $ 41.000.

Chevrolet Tahoe, avaliado em US$ 47.900.

Mercedes Classe G, $ 124.500.

Ford Mustang, US$ 27.000.

Mercedes-Benz W123 1978, US$ 18.000.

Hot Rod preto, no valor de $ 30.000.

Harley-Davidson Softtail Fatboy, US$ 27.000.

Harley-Davidson CVO Limited, US$ 40.000.

Fuga da Harley-Davidson, $ 20.000.

Mercedes-Benz Classe SL, $ 87.000.

Cadillac Escalade ESV, US$ 78.000.

BMW M760 Li Sport, US$ 204.000.

Empreendimentos e investimentos comerciais

Além de sua renda no wrestling, O Undertaker tem investimentos em diversos negócios, inclusive de amigos como Scott Everhart.

Ele também detém ações de marcas como G Fuel, Lake Slopes Church e Conor’s Cure. Claramente, a lenda do wrestling sabe como investir sabiamente seu tempo e recursos.

Apesar de aproveitar sua aposentadoria, O Undertaker retornou aos ringues na WrestleMania XL em abril na Filadélfia enfrentando A rocha. Essa aparência demonstrou que, no fundo, ele é um lutador que se destaca em seu ofício.