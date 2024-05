O ‘inacreditável’ final de 31 pés de Nembhard alimenta a vitória do Pacers sobre o Knicks

INDIANÁPOLIS – Em uma série definida por corpos caindo na quadra, habilidade de jogo com os árbitros e arremessos certeiros, foi um levantamento milagroso que agora se agiganta.

Andrew Nembhard deu vida ao seu Indiana Pacers, fazendo uma bomba de 31 pés quando a campainha do relógio soou e finalmente quebrando os mestres do final do jogo do New York Knicks. Aconteceu faltando 16 segundos para o final do Jogo 3, empatando e fazendo a diferença na vitória dos Pacers por 111-106 para levar a série para 2-1.

Empatou a tacada mais longa da carreira de Nembhard e não foi nada bonito, ele apressou-se enquanto recuava febrilmente para encontrar espaço e quase atrapalhou a bola ao subir. Mas à medida que passava, incendiando a multidão da cidade natal, mudou a série.

“Não posso dizer que isso foi produto da prática”, disse Nembhard. “Isso foi apenas um tipo de coisa momentânea.”

Dizer que foi inesperado foi um eufemismo, já que Nembhard estava tendo uma noite difícil. Depois que a estrela do Knicks, Jalen Brunson, o incendiou repetidamente nos dois primeiros jogos, acertando 14 de 21 arremessos para 33 pontos quando Nembhard era o defensor principal, o técnico do Pacers, Rick Carlisle, disse a ele na noite de quinta-feira que ele estava fazendo uma mudança e colocando o maior Aaron Nesmith sobre Brunson para o jogo crucial.

Então Nembhard teve dificuldades no ataque, errando os primeiros seis chutes e só marcando no quarto período. Mas tudo isso foi esquecido e veio com a doce redenção de acertar a cesta enorme sobre Brunson enquanto ele tentava acertá-lo.

Foi uma jogada quebrada, já que Tyrese Haliburton se deixou ficar preso perto do meio da quadra e disparou para Nembhard quase sem tempo de sobra.

“Eu coloquei Drew em uma situação ruim e ele fez um chute inacreditável”, disse Haliburton. “Ele realmente chegou ao momento em que mais precisávamos dele.”

A dupla veio porque Haliburton estava no meio de um grande jogo, marcando 35 pontos com sete assistências. Ele já havia acertado seis cestas de 3 pontos e os Knicks estavam desesperados para tirar a bola de suas mãos.

“Haliburton tinha a bola e estava indo muito bem, (então) time duplo”, disse o técnico do Knicks, Tom Thibodeau. “Fizemos uma boa rotação, ele fez um chute muito bom.”

Depois que os Knicks venceram os dois primeiros jogos da série, fazendo a maioria das jogadas vitais e obtendo rebotes ofensivos cruciais no quarto período, essa tendência mudou na sexta-feira.

Com os Knicks jogando menos depois de perder OG Anunoby devido a uma lesão no tendão da coxa, os Pacers conseguiram os rebotes ofensivos necessários na reta final. Incluindo um de Nesmith que permitiu uma posse extra que levou ao chute de Nembhard.

“No final das contas, ele não deveria ter acertado aquele chute porque deveríamos ter conseguido um rebote”, disse o armador do Knicks, Josh Hart, que teve 18 rebotes no jogo.

Tal como aconteceu com os dois primeiros jogos, houve uma controvérsia de arbitragem, embora mais branda. Faltando pouco mais de dois minutos para o fim e o jogo empatado, Hart estava em fuga após um roubo de bola. Mas o pivô do Pacers, Myles Turner, o perseguiu e bloqueou o chute por trás, uma grande reviravolta.

Os replays mostraram que Turner pode ter feito o bloqueio uma fração de segundo depois que a bola tocou a tabela. Não foi revisado.

“Eu sei que fui goleiro”, disse Hart. “Eu vi.”

Foi a melhor jogada de um jogo forte de Turner, que fez 21 pontos, 10 rebotes e três bloqueios.

Brunson, que estava em uma boa fase durante os playoffs, lutou com Nesmith sobre ele. Questionável ao entrar em jogo com uma lesão no pé direito, os Pacers pressionaram Brunson enquanto ele trazia a bola para a quadra de forma mais agressiva do que nos dois primeiros jogos para testar sua agilidade. Ele deixou o jogo por um breve período no primeiro quarto, quando pareceu escorregar e torcer o pé.

Com menos espaço e talvez um pouco menos de sustentação do pé, Brunson acabou acertando apenas 10 de 26 para 26 pontos ineficientes. Os Knicks sofreram sem sua marca registrada de magia no quarto período, já que acertaram apenas 4 de 19 arremessos nos últimos 12 minutos do jogo. Foi de longe o melhor trecho de defesa dos Pacers na série.

“Se estou lá, estou jogando e não há desculpa se estou sofrendo ou não”, disse Brunson. “Se eu estiver sofrendo, eu sairei.”

Parecia ser uma noite em que Donte DiVincenzo daria mais uma volta de herói ao fazer um dos melhores jogos de sua carreira. Ele marcou 35 pontos e empatou o recorde dos playoffs do Knicks ao acertar sete cestas de 3 pontos. Mas ele não acertou uma cesta nos 11 minutos finais do jogo e com Brunson lutando, a sequência de domínio do Knicks no tempo de embreagem chegou ao fim na mão do atordoante de Nembhard.

“Fiquei muito orgulhoso da maneira como nossos rapazes resistiram, continuaram lutando, mantiveram o rumo, mantiveram suas emoções sob controle e então fizeram algumas jogadas no final”, disse Carlisle. “Há muitas coisas das quais nos orgulhar, mas é apenas um jogo e por isso teremos de circular muito rapidamente e preparar-nos para a tarde de domingo.”