O incrível show paralelo do presidente do Bears, George McCaskey

SYCAMORE, Illinois – O diretor atlético da Sycamore High School, Chauncey Carrick, viu a programação dos árbitros para o jogo duplo de beisebol de sua escola em 27 de abril e sabia que haveria um conflito.

Um dos árbitros naquele dia teria mais em mente do que marcar bolas e rebatidas. O presidente do Chicago Bears, George McCaskey, tem arbitrado esportes juvenis desde que seu treinador de futebol no Notre Dame College Prep em Niles, Illinois, perguntou se algum jogador queria ser árbitro do futebol Pop Warner.

Cerca de 50 anos depois, McCaskey estava trabalhando na base de um jogo de beisebol do ensino médio em uma pequena cidade a pouco mais de uma hora a oeste de Chicago. Mas McCaskey tinha outra coisa acontecendo naquela manhã: era o terceiro dia do draft da NFL.

O que saber para a entressafra da NFL de 2024 • Cronograma da NFL para 2024: previsões e conclusões

• OTA, datas de minicamp para todas as 32 equipes

• Classificações de poder pós-rascunho de 2024: pesquisa de 1 a 32

• Maior buraco restante em todas as escalações (ESPN+)

• Uma pergunta QB para todas as 32 equipes (ESPN+)

• Rascunho: Veja todas as 257 escolhas | Análise de escolha

Carrick, que pertence à Igreja Católica de Santa Maria em Sycamore, a mesma igreja que os McCaskey frequentam, foi até os campos de beisebol e se ofereceu para manter McCaskey atualizado.

“Eu digo, ‘Ei, vocês estão selecionando quatro escolhas’”, disse Carrick. “Quer que eu fique por aqui e diga quem você vai pegar?”

McCaskey agradeceu a ajuda. Cerca de uma hora depois, Carrick voltou com uma atualização, que surpreendeu McCaskey, já que os Bears entraram no draft com apenas quatro escolhas, incluindo duas na primeira rodada.

“Ele disse: ‘Nós não, não temos opções’”, disse Carrick. “Eu estava tipo, ‘Bem, você acabou de negociar de volta.’ Ele imediatamente quis saber quem eles pegaram.”

Carrick informou a McCaskey que sua franquia convocou o apostador de Iowa, Tory Taylor, com a escolha nº 122 na quarta rodada e o lado defensivo do Kansas, Austin Booker, na posição 144, após voltar para a quinta rodada.

O presidente do Bears, George McCaskey, é apaixonado por esportes juvenis e não quer que os jogos sejam prejudicados pela falta de árbitros. Então ele trabalha como voluntário na pequena cidade de Sycamore, Illinois, cerca de uma hora a oeste de Chicago. Narayan Mahon para ESPN

McCaskey, cuja família é dona dos Bears, está suficientemente confiante na equipe administrativa que montou, incluindo o presidente Kevin Warren e o gerente geral Ryan Poles, para não precisar se envolver em todas as transações.

“Ele realmente confia nas pessoas ao seu redor… ele não microgerencia”, disse Warren. “Isso proporciona um ambiente de um grau ainda maior de responsabilidade, porque ele está lá, ele dá apoio”.

McCaskey há muito defende a abordagem de ser proprietário da NFL e estar envolvido em tudo, menos nas decisões de futebol. Seu lema é: “Boca fechada, ouvidos e olhos abertos”.

Fãs e críticos de McCaskey e da equipe, entretanto, não seguem a mesma filosofia.

“A principal razão pela qual arbitro é que não sou questionado o suficiente em meu trabalho regular”, disse McCaskey, abrindo um sorriso.

CARRICK, CUJO FILHO Adam tem o nome do meio Staley em homenagem ao mascote dos Bears, abriu um livro de orações durante a missa em St. Mary’s e encontrou um marcador com o logotipo dos Bears perto de um verso com a palavra “Bears”.

“Pequenas coisas sutis como essas que George faz se destacam”, disse Carrick. “Ele não está aqui atacando todo mundo sem parar, mas se ele vir [someone in Bears gear] ele dirá: ‘Ei, bela camisa.’

“Se ele vir alguém com um chapéu do Green Bay, ele pode dizer ‘Ei, você tem algo no seu chapéu’.”

McCaskey não tenta chamar a atenção para si mesmo. Na verdade, alguns pais de jogadores adversários nem percebem que o árbitro é o presidente de uma das franquias da NFL e neto de George “Papa Bear” Halas.

É uma história diferente para quem está assistindo aos espartanos da cidade natal. Todos do seu lado da cerca se referem afetuosamente ao homem atrás da placa, sem mencionar seu sobrenome famoso.

“Ele é apenas George”, disse Jan Rutherford, morador de Sycamore. “Ele faz parte da comunidade.”

Narayan Mahon para ESPN

Narayan Mahon para ESPN

Narayan Mahon para ESPN

Ele se tornou uma presença constante nesses campos esportivos juvenis muito depois de seu filho, Conor, se formar na Sycamore, há 15 anos. Muitos dos alunos cujos jogos ele arbitra conhecem McCaskey desde tenra idade, mas de vez em quando a curiosidade ainda existe.

“Às vezes, uma criança vem até mim depois e diz: ‘Ei, é verdade? Meu companheiro de equipe me disse que sua família é dona dos Bears’”, disse McCaskey. “Mas, novamente, isso não é a prioridade deles. É ‘Estamos recebendo as ligações?'”

É diferente no outono. O fandom dos Bears faz parte da estrutura desta comunidade, e McCaskey distribuiu discretamente ingressos e passes de estacionamento para pais e jogadores que se dirigiam ao Soldier Field.

A conexão de Mike Warren com os Bears começou aos 13 anos, assistindo Walter Payton. Warren, que treinava futebol no Sycamore e frequentemente cruzava com McCaskey durante os jogos que dirigia, compartilhou sua paixão com seu filho, Joey. Era um vínculo familiar.

Depois que Joey morreu em julho de 2021, Warren escreveu uma carta a McCaskey, articulando o impacto que a organização de sua família teve no relacionamento que ele teve com seu filho.

Pouco tempo depois, uma carta de McCaskey chegou à casa de Warren.

“Para fazer uma organização tão grande se resumir aos valores familiares”, disse Warren. “Foi assim que me dei conta – que esse cara é apenas um de nós.”

QUARTERBACK CONOR McCASKEY estava saindo de campo quando foi atingido, mas nenhuma bandeira foi lançada.

“A mãe dele me infernizou naquela noite por não ter feito a ligação”, disse McCaskey, que concordou em arbitrar os jogos da Kishwaukee Youth Football League no início dos anos 2000, em vez de cancelar os jogos por falta de árbitros.

Ter seu pai atrás dele como árbitro também não garantia a Conor nenhum tratamento preferencial.

“Ele disse: ‘Não recebo ligações quando sou apanhador e não recebo ligações quando sou rebatedor’”, disse McCaskey. “Ele realmente não gostou.”

McCaskey confia na equipe de liderança que formou, incluindo o presidente do time, Kevin Warren, para cuidar dos assuntos do futebol. Foto AP/Nam Y. Huh

Eventualmente, Conor encontrou outra maneira de passar o tempo com seu pai no campo de beisebol. Por um breve período, o jovem McCaskey começou a ser árbitro e convocava os jogos em campo, enquanto seu pai comandava a ação atrás da base.

Mesmo quando seu filho deixou de praticar e arbitrar esportes, o compromisso de George McCaskey com sua função permaneceu firme. Ele chega cedo aos jogos e imediatamente procura o técnico do time da casa para avisar que o jogo será marcado. Antes dos jogos, ele se apresentará pelo primeiro nome apenas durante a reunião de treinadores. Ele informará aos apanhadores que eles podem fazer qualquer pergunta que surgir sobre como ele está chamando o jogo, mas a regra não escrita por trás da placa se aplica: não discuta com o árbitro.

“Ele dirige um navio muito rígido”, disse Jason Cavanaugh, treinador-chefe de beisebol da Sycamore High School. “Ele pergunta aos apanhadores se eles acham que ele errou um arremesso, mas principalmente ele está no controle do jogo.

“É uma zona de ataque legítima. Com muitos árbitros, você não sabe se um arremesso a um pé de fora vai ser um golpe ou um salto lá dentro, mas ele sabe onde fica a zona de ataque e ele avisa.”

McCaskey se orgulha de acertar essas ligações, porque ele entende que uma decisão contra um jovem atleta pode ser dolorosa.

“Você sabe o quanto isso é importante para as crianças, então quer acertar”, disse ele. “Você não quer que o garoto vá para casa e diga que poderíamos ter vencido se não fosse o árbitro.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Isso aconteceu uma vez, e é um momento que McCaskey lembra como um momento que gostaria de ter de volta. Enquanto estudante na Arizona State University no final dos anos 1970, McCaskey e Randy Nussbaum, um de seus parceiros regulares de arbitragem, faziam parte de uma equipe de dois homens convocando um jogo na Scottsdale High School. Depois que o batedor inicial esmagou um potencial triplo, uma jogada bang-bang ocorreu na terceira base.

Nem McCaskey nem Nussbaum estiveram suficientemente próximos da acção para dar uma decisão definitiva.

“Ele olhou para mim e eu olhei para ele e ele apenas fez o sinal de segurança”, disse McCaskey. “O treinador saiu voando do banco de reservas porque sabia que tínhamos estragado tudo.”

Kevin Warren acredita que a atenção de McCaskey aos detalhes e a consideração ajudam a torná-lo um “excelente funcionário”.

“Ele é apaixonado pela importância de deixar os jogadores ditarem o resultado de um jogo e não deixar a arbitragem atrapalhar”, disse Warren.

O ENVOLVIMENTO DE McCASKEY EM o desporto juvenil decorre, em parte, do desejo de trazer consigo a próxima geração. Embora o envolvimento nos esportes juvenis continue a crescer, a escassez de dirigentes preocupa o presidente do Bears.

“Muito disso se deve às críticas que os dirigentes de todos os esportes têm recebido”, disse ele. “Muitos caras estão simplesmente decidindo que não vale a pena.”

McCaskey não quer que seu árbitro atrapalhe os jogadores que decidem o resultado de um jogo. Narayan Mahon para ESPN

Antes de a Illinois High School Association atribuir a responsabilidade de expulsar os espectadores a um administrador de jogo terceirizado – muitas vezes o diretor atlético do time da casa – em vez do árbitro, McCaskey teve que intervir quando os pais – ou jogadores – iam longe demais .

“Uma vez, expulsei um shortstop de um jogo”, disse ele. “Isso é difícil de fazer.”

Tyler Grimm, 23, é árbitro há seis anos e está entre os mais jovens em rotação no Sycamore. Depois de crescer com McCaskey convocando seus jogos de beisebol, Grimm dividiu o campo com o presidente do Bears para uma partida dupla do time do colégio em 16 de maio.

“Fizemos uma jogada em que se você saísse para ver a bola no campo certo, deveria ficar de fora”, disse Grimm. “Ele queria que eu desse apenas mais alguns passos para que, se ele anunciasse a jogada na primeira base, eu não estivesse no caminho dele. Ou que um técnico não gritasse que esse cara está mais perto disso, ele deveria estar fazendo a ligação mesmo estando no campo externo.”

A partir deste outono, a Illinois High School Association reconhecerá o flag football feminino como um esporte sancionado. McCaskey e a organização Bears foram fundamentais para pressionar os diretores atléticos estaduais a darem ao esporte os mesmos recursos que o futebol tem há muito tempo em todo o estado. Infelizmente, a falta de funcionários continua a ser a principal preocupação da IHSA.

“Estou pensando em me inscrever”, disse McCaskey.

E se o fizer, alguns reagirão da mesma forma que Mike Warren reagiu quando soube quem estava arbitrando o jogo da Organização Americana de Futebol Juvenil que ele estava assistindo. Começa com surpresa e termina com respeito.

“Francamente, foi meio chocante quando soube que ele estava rejeitando os jogos da AYSO”, disse Warren. “Estou pensando comigo mesmo: por que George McCaskey está rebatendo?

“Não acho que você encontrará muitos proprietários da NFL fazendo o que ele faz.”