O início escaldante de Luka Doncic leva Mavs às finais da NBA

MINNEAPOLIS – Luka Doncic e o Dallas Mavericks não deixaram dúvidas ao dar o passo final em direção à primeira aparição do superastro nas finais da NBA.

O Mavericks conquistou o título da Conferência Oeste com uma demonstração de domínio absoluto, eliminando o Minnesota Timberwolves com uma goleada por 124-103 no jogo 5 na quinta-feira no Target Center.

Os Mavs avançam para as finais da NBA para enfrentar o Boston Celtics, que completou a vitória sobre o Indiana Pacers nas finais do Leste na segunda-feira.

É a terceira viagem às finais na história de Dallas e a primeira desde 2011, quando os Mavs venceram o único campeonato da NBA da franquia com o atual técnico Jason Kidd como armador.

Doncic, que ganhou o MVP das finais da Conferência Oeste, teve sua maior pontuação nesta pós-temporada com 36 pontos.

“Era o modo mágico de Luka”, disse Kidd. “Ele deu o tom e depois tornou tudo mais fácil para todos os outros. Todos os outros se apresentaram.”

Doncic assumiu o controle da posse de bola inicial da noite pelos Mavs. Ele marcou 10 pontos nos primeiros 153 segundos e sozinho superou os Timberwolves por uma margem de 20-19 no primeiro quarto. Ele pontuou a maioria de seus arremessos – incluindo um drible de três pontos do logotipo do meio da quadra – zombando de um torcedor na quadra em particular que atraiu a ira de Doncic.

“Você sabe que isso me motiva”, disse Doncic, que também pegou 10 rebotes e 5 assistências. “Todo mundo sabe disso agora.”

“Cara, eu estava gostando”, disse Kyrie Irving, co-estrela do Mavs, que também marcou 36 pontos no argumento decisivo. “Você está apenas assistindo a um desempenho especial. Quando Luka começa um jogo como esse, somos um time difícil de vencer.”

Os Mavs continuaram a atacar no segundo quarto, quando Irving incendiou a defesa número 1 do ranking dos Timberwolves. Irving, ex-campeão que disputou três finais com o Cleveland Cavaliers, marcou 15 pontos no quarto.

Doncic e Irving terminaram cada um com 30 pontos pela quarta vez durante os playoffs dos Mavs. A única outra dupla a conseguir isso com mais frequência durante uma única pós-temporada foi o conjunto de Elgin Baylor e Jerry West no Hall da Fama do Los Angeles Lakers, de acordo com a ESPN Stats & Information. Doncic e Irving também se juntaram a Baylor e West como as únicas duplas a ter três partidas duplas de 30 pontos na mesma série.

As estrelas do Dallas se tornaram a primeira dupla a marcar pelo menos 35 pontos cada em um jogo das finais de conferência desde Kobe Bryant e Shaquille O’Neal em 2001.

“Quando Kyrie chegou [to Dallas], eles disseram: ‘Oh, Luka não vai trabalhar com ele'”, disse o pivô Daniel Gafford, uma aquisição com prazo de negociação este ano que fez 11 pontos e 9 rebotes no jogo 5. “Trabalhando muito bem juntos agora, se eu fizer isso eu mesmo digo isso. Então, quem quer que tenha dito isso, obviamente precisa fazer um exame oftalmológico.”

Doncic e Irving somaram 44 pontos no primeiro tempo, quatro a mais que o total de Minnesota. A dupla de superestrelas combinou para marcar ou ajudar em 57 dos 69 pontos dos Mavs no intervalo.

Dallas tinha uma vantagem de 29 pontos no intervalo, a maior no intervalo de um time que teve a chance de garantir uma viagem às finais na história da NBA, de acordo com ESPN Stats & Information. Foi também o maior déficit no intervalo da história da pós-temporada de Minnesota.

Faltava um ponto para a maior vantagem no intervalo da história dos playoffs do Mavs. Dallas tinha uma vantagem de 30 pontos no intervalo em sua derrota no jogo 7 sobre o Phoenix Suns nas semifinais da Conferência Oeste de 2022.

Essa explosão não foi tão impressionante quanto a humilhação dos Mavs sobre os Suns, mas houve algumas semelhanças distintas: Doncic marcando aparentemente à vontade e uma torcida de coração partido vaiando seu próprio time.

“Quem está chorando agora, filho da puta?” Doncic gritou com um torcedor provocador após uma cesta de 1-1 no início do terceiro quarto.

Doncic admitiu alegremente que tem grande prazer em desmoralizar a multidão na estrada em um jogo eliminatório dos playoffs.

“É uma sensação boa, cara. Não posso mentir”, disse Doncic. “Basta ir lá e seremos nós contra eles. Basta ficarmos juntos, mas esse sentimento é ótimo.”

Os Mavs venceram seus últimos cinco jogos fora de casa, uma seqüência que começou com uma vitória no jogo 2 sobre o número 1 do Oklahoma City Thunder na segunda rodada. Dallas está 7-2 fora de casa durante esta sequência de playoffs, igualando o recorde da franquia de vitórias fora de casa durante uma única pós-temporada estabelecido pelo time titular de 2011.

Doncic, que venceu o campeonato da EuroLeague em sua última temporada no Real Madrid antes de entrar na NBA, esperou seis temporadas para fazer sua primeira viagem às finais da NBA.

“Foi um caminho muito difícil, muito difícil”, disse Doncic, que está tentando se tornar o primeiro jogador a ganhar um título de artilheiro e um campeonato da NBA na mesma temporada desde O’Neal em 2000. “Mas ainda não terminamos. Temos mais quatro.”