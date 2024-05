O irmão de Patrick Swayze diz que o falecido ator chamou John Leguizamo de difícil

John Leguízamo talvez não me lembre Patrick Swayze com carinho todos esses anos depois – mas ele pode ficar satisfeito em saber que o sentimento era mútuo… é o que diz o irmão de PS.

Conversamos com o irmão do falecido ator, Seanque disse ao TMZ … ele realmente se lembra de ter uma conversa com Pat logo após eles encerrarem a produção do filme ‘To Wong Foo’ de 1995 – no qual Patrick e John estrelaram como drag queens.