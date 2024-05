O jogo Caitlin Effect: Fever vs. Sun se torna o mais assistido da história da WNBA na ESPN

Caitlin ClarkA temporada de estreia de Navarro na WNBA foi um grande sucesso entre fãs e emissoras, principalmente ESPN. O jogo entre Clark Febre Indiana e a Sol de Connecticut atraiu impressionantes 1,56 milhão de espectadores, marcando um aumento de 353% em relação à média do ano passado. O jogo chegou a atingir 2,97 milhões de espectadores, tornando-se o mais assistido WNBA jogo na história da ESPN.

Flora Kelly, vice-presidente de pesquisa da ESPN, expressou seu entusiasmo, afirmando: “O Sun/Fever da noite passada atingiu 1,56 milhões – + 353% contra a média da ESPN (E1) da última temporada. Atingiu o pico com 2,97 milhões de espectadores das 21h00 às 21h14. Este é agora o jogo da WNBA mais visto de todos os tempos na ESPN.” Os números falam por si, destacando a crescente popularidade da liga e o apelo de estrelas em ascensão como Caitlin Clark.

Caitlin Clark discute desempenho decepcionante contra o Connecticut Sun

Algumas especulações despreocupadas sugeriram que o pico de audiência pode ter sido influenciado pelos fãs de hóquei que inicialmente sintonizavam os jogos dos playoffs da NHL na ESPN, apenas para mudar de canal ao perceber que não estavam lá. Independentemente disso, está claro que a WNBA está atraindo a atenção e cativando o público.

ESPN quebra recorde de audiência da WNBA

O aumento na audiência está alinhado com o status atual da liga, ostentando alguns dos jogadores mais talentosos e respeitados da memória recente. A WNBA evoluiu para mostrar habilidade e capacidade atlética excepcionais, atraindo fãs de todo o mundo.

No entanto, é importante notar que classificações elevadas sustentadas podem depender do desempenho de equipes como o Indiana Fever. Apesar das exibições impressionantes de Clark, o time tem lutado, atualmente detendo um recorde de 0-4, com três derrotas por dois dígitos. Embora Clark continue a deslumbrar na quadra, pode levar algum tempo para que seu brilho individual se traduza em sucesso da equipe, e isso pode impactar potencialmente as classificações futuras.

Caitlin ClarkO impacto da WNBA na WNBA é inegável, como evidenciado pelo notável aumento na audiência. Como a liga continua a apresentar talentos de primeira linha e confrontos competitivos, não há dúvida de que os fãs estarão ansiosos para testemunhar o desenrolar da emoção. No entanto, o desempenho do Fever será um fator chave para manter esse ímpeto, e só o tempo dirá como isso afetará a audiência da liga no futuro.