‘O jovem come o velho’: profissionais reagem à vitória desigual de Lerone Murphy sobre Edson Barboza no UFC Vegas 92

Lerone Murphy mandou uma mensagem forte para o restante do peso pena em sua primeira luta principal do UFC.

Murphy e Barboza se enfrentaram na luta principal de cinco rounds do UFC Vegas 92, que aconteceu no APEX, em Las Vegas. “The Miracle” dominou o veterano de longa data por 25 minutos e ganhou a decisão unânime de permanecer invicto em sua carreira profissional de 14 lutas.

Murphy, de 32 anos, parecia espetacular no início, dominando os primeiros 10 minutos da disputa – exceto por um chute maluco de Barboza no final do primeiro – ao derrotar Barboza com uma mistura de golpes. Barboza mostrou sua incrível resistência o tempo todo, até mesmo eliminando Murphy nas rodadas do campeonato, apesar de estar claramente do lado errado na decisão.

Barboza não conseguiu aproveitar sua vitória de retorno sobre Sodiq Yusuff em outubro passado.

Confira como outros competidores do UFC reagiram à luta principal do UFC Vegas 92, no sábado.

O esporte é uma loucura. O jovem come o velho. Fique atento para não ser uma presa fácil! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 19 de maio de 2024

Murphy fazendo um ótimo trabalho misturando o grappling com a trocação, teve uma ótima atuação contra Barboza que está sempre brigando pelo quão perigosa é sua trocação -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 19 de maio de 2024

Esses caras estão indo atrás disso!! Barboza tem uma dureza irreal e um queixo! Murphy parecia nocauteado no final do primeiro RD desde o chute para cima, mas agora ele está assumindo o controle. Grande sucata! #UFCVegas92 -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 19 de maio de 2024

Droga, quem jogou aquela casca de banana no Barboza -Derek Brunson (@DerekBrunson) 19 de maio de 2024

Barboza bate forte em você -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 19 de maio de 2024