O lutador profissional John ‘Bad Bones’ Klinger morre aos 40 anos, dias após a partida

Lutador profissional John ‘Bad Bones’ Klinger – que competiu na Westside Xtreme Wrestling e na TNA, entre outras promoções – faleceu poucos dias após sua última luta no ringue. Ele tinha apenas 40 anos.

Esta reviravolta comovente ocorre após a luta de Klinger em 11 de maio … quando ele lutou contra a ex-estrela da WWE Flash Morgan Webster para o Evento de luta livre no horário nobre.

“Eu lutei com ele há apenas 9 dias”, disse Webster, “Estava conversando com ele na Polônia depois da partida sobre como ele iria se aposentar em setembro e estava feliz com o que havia conquistado e feliz por se afastar em seus próprios termos. .”