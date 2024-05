O meteorologista da KTLA, Mark Kriski, sofre um derrame leve, está bem e se recuperando

Meteorologista KTLA Mark Kriski está se recuperando de uma emergência médica – já que o querido locutor sofreu um leve derrame… de acordo com sua esposa, repórter Jennifer Gould .

Enquanto ele ainda está hospitalizado, ela diz que Mark é comunicativo, brincalhão e, em geral, de bom humor. KTLA deu a notícia e acabei de anunciar no ar.

Mark é um membro de longa data da família KTLA, tendo ingressado no programa de notícias como seu meteorologista original em 1991 – construindo a equipe ao lado Carlos Amezcua dar Bárbara Beck .

Mark ganhou 9 prêmios Emmy e um prêmio da Associated Press Radio-Television… por seu trabalho cobrindo a previsão do tempo diária na janela de transmissão das 7h às 11h.

MK e repórter Eric Spillman continuam sendo os únicos membros OG da equipe KTLA… com a família da notícia se despedindo do repórter de entretenimento Sam Rubin no início deste mês.