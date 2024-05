O MTV Movie & TV Awards foi cancelado em 2024, retornando no próximo ano

A MTV não celebrará o melhor da cultura pop este ano – como soubemos que seu famoso programa Movie & TV Awards foi cancelado… mas não acabou para sempre.

Fontes próximas à produção disseram ao TMZ… o evento anual foi suspenso em 2024, com a rede optando por pular as festividades deste ano. No entanto, fomos informados de que a premiação NÃO foi cancelada… pois está prevista para retornar em 2025 com um formato atualizado.

Não está claro por que a MTV está deixando de realizar o MTV Movie & TV Awards este ano… mas há uma série de razões pelas quais a rede pode estar colocando isso no gelo por um tempo.

É claro que houve o SAG-AFTRA do ano passado e as greves dos roteiristas que atrasaram severamente as filmagens de vários filmes e programas de TV diferentes … e pode não haver conteúdo suficiente por causa disso.

No entanto, um assunto muito mais recente que me vem à mente… a guerra entre Israel e Gaza – que tem estado na mente de muitos… e que continua a dominar o ciclo de notíciasespecialmente com protestos aparentemente intermináveis ​​em todo o país entre os jovens.

O que quero dizer é… há uma série de possibilidades de por que a MTV está apostando neste ano – mas em qualquer caso… sabemos que eles vão voltar atrás. Além disso, tenha em mente… o programa do ano passado foi um pouco instável – especialmente depois que a MTV decidiu abandonar completamente as audiências ao vivo.

Isso veio na esteira de Drew Barrymore saindo como apresentador do programa para apoiar os escritores – então sim, as coisas têm sido um pouco tumultuadas – especialmente com demissões, etc.