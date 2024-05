O notável recorde a ser quebrado por Jake Paul e Mike Tyson

To próximo confronto entre Jake Paulo e Mike Tyson está prestes a fazer história no boxe ao quebrar um recorde que dura mais de seis décadas. Agendado para 20 de julho às Estádio AT&T em Arlington, Texas, o confronto de pesos pesados ​​entre Paul e Tyson promete ser um dos eventos mais comentados do ano.

Em uma reviravolta surpreendente, o Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas (TDLR) sancionou a luta como uma luta profissional, derrubando as especulações iniciais de que seria uma luta de exibição.

Embora Tyson não compita profissionalmente desde junho de 2005, quando sofreu uma derrota para Kevin McBribeo ex-campeão mundial dos pesos pesados ​​possui um recorde impressionante de mais de 50 lutas profissionais ao longo de sua carreira lendária.

Preparado para quebrar um recorde notável

Por outro lado, Jake Paulo, com 10 lutas profissionais e recorde de 9-1, se prepara para enfrentar o ícone do boxe. O ‘Problem Child’, de 27 anos, enfrentará Tyson, que terá 58 anos na época da luta.

Essa impressionante diferença de idade de 31 anos entre os dois lutadores estabelecerá um novo recorde na história do boxe profissional, superando o recorde anterior de diferença de idade de 24 anos estabelecido em 1963. A ESPN relata que a maior diferença de idade em uma luta de boxe profissional foi entre Archie Moore49 e Mike DiBiase25.

O retorno de Tyson aos ringues aos 58 anos marca um retorno notável para a lenda do boxe, que competiu profissionalmente pela última vez aos 38 anos.