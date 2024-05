O novo visual aterrorizante de Jake Paul: sem camisa e 30 quilos mais pesado para Mike Tyson

EUuma transformação de cair o queixo, Jake Paulo está ganhando status de peso pesado para seu próximo confronto com ninguém menos que a lenda do boxe Mike Tyson. Vamos dar uma olhada Paul’s jornada rigorosa enquanto se prepara para enfrentar Tyson sobre 20 de julhoh, marcando sua estreia no peso pesado.

Conhecido por sua ascensão rápida no mundo do boxe, Paulo já lutou menos de 200 libras mas agora está empurrando a escala para 230 libras para encontrar Tyson no ringue. “Normalmente estou lutando com 200 e andando com 210. É estranho para mim estar pesando 230”, Paul compartilhou em seu podcast, destacando a mudança drástica em seu treinamento e regime de dieta.

Essa terça-feira, Paulo exibiu seu novo, aumentado físico, e os fãs ficaram atordoados. No 230 librasPaul parece absolutamente enormeum forte contraste com seu antigo 190 libras quadro durante sua luta contra Tyron Woodley.

Jake Paul ofusca Tyson no confronto pré-luta

Quando Paulo e Tyson se enfrentaram nesta segunda-feira, a diferença de tamanho era inconfundível. Paul se elevou sobre Tyson, adicionando uma camada extra de intriga à próxima luta. O mundo dos esportes está agitado: pode O ganho de peso significativo de Jake Paul traduzir em sucesso contra as proezas experientes de Mike Tyson?

A aposta de Paul valerá a pena ou a experiência de Tyson no ringue prevalecerá? É uma luta que promete fogos de artifício, e estaremos lá para acompanhar toda a ação. Não perca!