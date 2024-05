O núcleo da USMNT está se afastando da MLS e tudo bem por enquanto

Em muitos aspectos, 24 de março de 2023 parecia apenas mais um jogo para a seleção masculina dos Estados Unidos. Weston McKennie e Ricardo Pepi marcaram duas vezes, Christian Pulisic marcou um gol e duas assistências, e os americanos venceram Granada por 7 a 1 para chegar ao topo do Grupo D da Liga das Nações da Concacaf.

Em um aspecto, porém, a partida foi diferente de qualquer outra na história. Pela primeira vez desde o lançamento da Major League Soccer em 1996, a escalação vermelha, branca e azul do dia do jogo não apresentava um único jogador da primeira divisão dos EUA. Miles Robinson, do Atlanta United, o único jogador da MLS a fazer parte da escalação do campo de treinamento para esses jogos, foi deixado de fora do elenco de 23 jogadores da jornada por causa de uma lesão e olhando onde os jogadores americanos jogam, é improvável que esta seja a última vez que tal. ocorrência acontece.

De certa forma, o impacto dos actuais jogadores da MLS na selecção dos EUA está a diminuir. Na Copa do Mundo de 1998, 16 dos 22 jogadores vieram da MLS. Em 2002 e 2006, esse número era 11 em 23. No Catar? Apenas nove dos 26 jogadores vieram da primeira divisão, com apenas Walker Zimmerman, do Nashville SC, jogando mais de 45 minutos.

Agora, isso não quer dizer que a MLS (e o Campeonato da USL) não estejam afetando a seleção principal. Claramente são, especialmente porque a maioria dos convocados iniciou suas carreiras na MLS ou nas academias de desenvolvimento. O técnico dos EUA, Gregg Berhalter, apontou o crescimento da liga como um elemento-chave no desenvolvimento do conjunto de jogadores.

“A MLS é um passo crítico em tudo o que estamos fazendo no futebol dos EUA”, disse Berhalter em entrevista à Telemundo em novembro. “Quando você vê a quantidade de investimento que os proprietários fizeram na Major League Soccer e, na verdade, no futebol na América, é ótimo. A razão pela qual estamos onde estamos é por causa do investimento da MLS”.

“Não nos preocupamos com a origem dos jogadores. Estamos analisando como podemos desenvolver esse time, aumentar o número de jogadores e dar experiência a uma ampla seleção de jogadores.”

Considere o seguinte: 17 dos 26 jogadores da escalação da Copa do Mundo de 2022 jogaram em uma academia da MLS NEXT, enquanto 20 dos 21 homens na escalação da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA de 2023 estavam, ou estiveram, em uma academia da MLS. Além disso, 14 jogadores com experiência na USL ou League One fizeram parte da escalação Sub-20, incluindo Joshua Wynder, que desde então se mudou para os portugueses do Benfica na primeira transferência de sete dígitos da USL.

É um local estranho para a MLS e, em menor medida, para a USL. A liga precisa transferir seus melhores jovens jogadores para outros clubes e reinvestir o dinheiro no desenvolvimento de jogadores, um ciclo virtuoso que também significa que jovens americanos talentosos acabarão jogando no exterior. Embora 2023 tenha visto jogadores locais estabelecerem um recorde, com 174 jogando 168.163 minutos em 2.829 jogos, três defensores idosos – Matt Miazga, Tim Parker e Zimmerman – eram os únicos americanos no time Best XI. Os três principais candidatos a MVP – o craque do FC Cincinnati Luciano Acosta, o extremo do LAFC Dénis Bouanga e o meio-campista do Atlanta United Thiago Almada – vieram do exterior, e nenhum americano ganhou o MVP da liga desde Mike Magee em 2013.

Uma liga emergente é, quase por definição, um lugar para onde saem os jovens jogadores mais talentosos e isso é, pelo menos por enquanto, uma característica e não um bug.

“Todo o trabalho que fazemos no dia a dia está focado em dar oportunidades para que nossos jogadores alcancem todo o seu potencial, seja na academia ou no time principal, para que eventualmente alguns deles se tornem jogadores de alto nível na MLS”. Charles Altchek, presidente da MLS NEXT Pro, em entrevista à ESPN. “Se eles permanecerão na MLS ou acabarão se mudando pelo mundo, depende de onde estão em seu ciclo de vida como jogadores, o que desejam alcançar e onde desejam estar.”

Na vitória dos Estados Unidos por 7 a 1 sobre Granada na Liga das Nações da Concacaf no ano passado, todos os 11 titulares jogaram por clubes fora dos Estados Unidos. (Foto de John Dorton/ISI Photos/Getty Images)

A USL está adotando a mesma filosofia: eles querem ser um lugar onde os americanos comecem uma carreira, e não a terminem.

“Acredito fortemente que a moeda mais valiosa no futebol para o desenvolvimento do jogador está, em primeiro lugar, nos minutos de jogo, especialmente em jogos significativos e competitivos diante de milhares de torcedores”, disse o chefe de desenvolvimento global do futebol e diretor esportivo da USL, Oliver Wyss, durante um telefonema. com a ESPN.

“Nossos clubes estão idealmente posicionados para fornecer este ambiente e o caminho completo que já tem e terá um impacto direto ainda maior no desenvolvimento da próxima geração de jogadores da seleção dos EUA e também permitir que a USL se torne um jogador maior no mercado global de transferências. .”

“Encorajo todas as nossas equipas a olharem para os nossos melhores jogadores como activos e não como despesas. Em última análise, se estes activos puderem ser transferidos para a Europa, e se obtivermos um montante de transferência de seis ou sete dígitos mais uma futura venda porcentagem, o retorno do investimento nesses jogadores será significativo para um clube.”

O crescimento das ligas nacionais significa que há mais oportunidades do que nunca para os americanos verem o campo, mas também há mais competição. A tendência dos clubes da MLS que buscam qualidade é focar em jogadores na faixa dos 20 anos. Ou seja, homens no auge que também estão depreciando ativos num esporte que prioriza a juventude e o potencial.

Embora isso seja bom para o nível de jogo, não é ótimo para os americanos mais jovens que estão tentando se destacar, pois veem oportunidades de entrar em campo bloqueadas por essas aquisições caras. Como resultado, a percentagem de minutos jogados pelos americanos na MLS diminuiu, embora os minutos disponíveis tenham aumentado devido à expansão da liga. Uma comparação que vale a pena é o Japão, um país do futebol que se encontra numa posição semelhante aos EUA neste aspecto.

Weston McKennie e Christian Pulisic têm sido as duas faces da USMNT nos últimos anos, apesar de terem jogado toda a sua carreira profissional na Europa. (Foto de John Dorton/ISI Photos/Getty Images)

Tom Byer, um homem que teve um impacto significativo no desenvolvimento do futebol no país asiático, fez uma observação durante uma entrevista. “No caso do Japão, a maioria dos jogadores da seleção nacional joga na Europa, mas a diferença entre os melhores jogadores da Europa e os jogadores da J.League é pequena”, disse ele. “Quase nenhum jogador japonês chega à Europa para jogar antes de ter disputado cerca de 150 partidas profissionais na J.League.”

Diminuir a diferença deveria, e é, um objetivo da MLS, e que está sendo alcançado lentamente. Mas a verdade é que, no final das contas, não é função da MLS nem da USL melhorar a seleção masculina dos EUA. São três entidades separadas e distintas com seus próprios objetivos e métricas de sucesso. Ainda assim, existe a realidade de que o que é bom para um é bom para o outro – uma maré forte levanta todos os barcos, ou algo parecido – e há uma Copa do Mundo não muito distante em toda a América do Norte.

“Quando a seleção nacional tem sucesso, é bom para os fãs de futebol deste país e para a MLS”, disse Altchek. “É por isso que trabalhamos em estreita colaboração com a Federação há décadas para fornecer essas oportunidades aos jogadores e trabalhar com eles nas convocações e na liberação de jogadores para diferentes competições”.

“Queremos que os EUA ganhem a Copa do Mundo de 2026 ou pelo menos cheguem mais longe do que nunca. Ter a seleção masculina lá com um monte de jogadores que jogaram ou estão jogando na MLS será a cereja do bolo”.