O pai de Devin Haney furioso com o suposto teste positivo de Ryan Garcia: você estava com medo dele em igualdade de condições

TO mundo do boxe foi abalado por reportagens detalhando alegações de uso ilegal de substâncias por Ryan Garcia em sua recente luta contra Devin Haney.

Em meio ao alvoroço, HaneyO pai expressou seu desconforto com as revelações chocantes.

Jornalista de boxe E Rafael revelou via Twitter que García supostamente testou positivo para a droga proibida Ostarine, para melhorar o desempenho, em um teste VADA realizado em conexão com o Haney lutar.

Ryan Garcia posta vídeo reagindo às acusações de doping após luta com Devin HaneyTW@RyanGarcia

Rafael sublinhou ainda mais a gravidade da situação ao revelar que García teria falhado em dois testes de urina, um em 19 de abril e outro pós-luta em 20 de abril.

“Você está tentando machucar meu bebê” Bill Haney disse à Sports Illustrated.

“Jogamos limpo. Não fizemos assim. F *** boxe, isso é uma merda. Eu vim das ruas. Você está com medo de Devin em condições de concorrência equitativas. Eu me sinto fodido por causa disso. Se você pode se gabar de ter feito isso, você não deveria estar drogado.”

Nega acusações

García, que saiu vitorioso por decisão do confronto contencioso, negou as acusações levantadas contra ele. No entanto, a Comissão Atlética do Estado de Nova Iorque não perdeu tempo em lançar uma investigação aprofundada sobre os resultados preocupantes dos testes de drogas, potencialmente lançando uma sombra sobre Garcíatriunfo e levantando o espectro de uma decisão sem contestação.

A polêmica em torno GarcíaAs supostas transgressões de doping de são agravadas por suas infrações anteriores, incluindo a luta para ganhar peso para a luta contra Haney.

Numa notável demonstração de espírito esportivo, Haney concordou em prosseguir com a luta apesar Garcíaproblemas de peso, embora sob a condição de pesadas penalidades financeiras para cada libra acima do limite de 140 libras.

HaneyA decisão de David provou ter consequências, pois ele finalmente recebeu um pagamento substancial de 1,5 milhão de dólares de Garcíaalém do confisco de Garcíaelegibilidade para disputar o título superleve do WBC.