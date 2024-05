O período de Reyna com Forest foi um fracasso. Qual é o próximo?

O plano de Giovanni Reyna parecia bastante sólido. Deixe o Borussia Dortmund para um novo começo e vá para o Nottingham Forest, da Premier League, por empréstimo. Lá, ele esperava ter mais tempo de jogo, o que o ajudaria a atingir sua melhor forma rumo à Copa América deste verão com a seleção masculina dos Estados Unidos.

Tenha algumas atuações impressionantes com Forest e ele poderá conseguir a grande jogada com que sempre sonhou. Não poderia ser pior do que ficar em Dortmund, onde marcou apenas 302 minutos em 13 jogos do campeonato e da copa… certo?

Não. É justo dizer que a passagem de Reyna pelo Forest foi um fracasso, com 230 minutos disputados em apenas nove partidas da Premier League – apenas duas delas como titular – desde sua transferência há quatro meses.

Como resultado, Reyna não obteve nenhum dos benefícios esperados de sua mudança. Em vez disso, ele entrou em uma liga desconhecida e se juntou a um novo time que não podia investir tempo em um novo emprestado, já que sua batalha para evitar o rebaixamento era prioritária. Em vez de dar representantes a Reyna, os atacantes mais veteranos de Forest, como Morgan Gibbs-White, Anthony Elanga e Callum Hudson-Odoi, receberam a aprovação.

Por mais compreensível que essa abordagem tenha sido para o clube, foi decepcionante e frustrante para Reyna.

“Ele vem treinando bem e é um garoto adorável, mas o time estava em um ciclo difícil, lutando contra o rebaixamento e o técnico já priorizou jogar com jogadores com experiência na Premier League”, disse uma fonte próxima ao clube à ESPN.

Faltando um jogo para o fim da temporada do Forest, sua vaga na Premier League está praticamente confirmada para o próximo ano: eles escaparão por pouco do rebaixamento, desde que não percam por uma margem enorme neste fim de semana. O futuro de Reyna, porém, parece muito menos certo. Jeff Carlisle, Julien Laurens e Constantin Eckner revelam como ele acabou nesta encruzilhada rumo a um verão crucial para ele e para a seleção masculina dos EUA.

Tanto o Dortmund como a antiga agência de Reyna, Wasserman Media Group, não foram inicialmente a favor do envio de Reyna para Inglaterra, mas o pai de Reyna, o antigo internacional norte-americano Claudio Reyna, foi um forte defensor do acordo, segundo uma fonte próxima de Forest.

Havia alguma lógica por trás da escolha. O treinador do Forest, Nuno Espírito Santo, foi considerado um aliado na mudança. O treinador e Gio Reyna partilham o mesmo agente, Jorge Mendes, e uma das razões pelas quais o jogador escolheu Forest antes dos interesses do Marselha, Sevilha ou Wolves foi a presença de Nuno no clube.

Infelizmente, nunca funcionou. O melhor desempenho de Reyna foi em abril contra o Wolves, onde foi titular, jogou 71 minutos e fez uma assistência – a única contribuição que fez no Forest. Ele não apareceu no jogo vital de 4 de maio contra o outro candidato ao rebaixamento, o Sheffield United, uma vitória por 3 a 1 que ajudou a garantir seu lugar na primeira divisão inglesa.

Sem opção permanente disponível, o Nottingham Forest não pretende manter Reyna para a próxima temporada, nem por meio de um novo empréstimo, nem por transferência, disse a mesma fonte à ESPN.

Agora Reyna está preso, provavelmente voltando para Dortmund, onde poderá ter que disputar novamente os minutos do time principal por alguns dos mesmos jogadores que eram preferidos a ele quando esteve lá pela última vez, na primeira metade da temporada.

O BVB tem monitorado rigorosamente a passagem de Reyna pelo Forest e está ciente de que o acordo de empréstimo não funcionou de forma satisfatória. Antes do acordo com o Forest, o Dortmund estendeu o contrato de Reyna até 2026 porque o clube da Bundesliga queria manter todas as suas opções em aberto. No entanto, o Dortmund ainda não decidiu o que fazer com Reyna quando regressar.

Gio Reyna está encerrando o que foi um empréstimo fracassado ao Nottingham Forest, onde jogou menos do que em seu clube permanente, o Borussia Dortmund. Notícias MI / NurPhoto via Getty Images

O futuro imediato do craque norte-americano depende da permanência de outros meio-campistas e alas – principalmente Donyell Malen e Jadon Sancho – no clube.

Malen, que por vezes foi o melhor jogador de ataque do Dortmund nas últimas duas temporadas, há muito que está relacionado com uma transferência para Inglaterra. Entretanto, Sancho foi apenas emprestado pelo Manchester United e o Dortmund teria de pagar uma taxa substancial para manter o extremo inglês com uma transferência definitiva de volta ao clube que lançou a sua carreira. Talvez um impulso para as chances de Reyna seja o recente anúncio de Marco Reus de que deixará o clube no final desta temporada.

No entanto, as preocupações do Dortmund com o Reyna são mais profundas do que apenas a competição. Os dirigentes do clube têm ficado regularmente frustrados com seu progresso inconsistente desde 2022, mesmo que isso tenha sido parcialmente causado por lesões.

Quando Christian Pulisic partiu para o Chelsea em 2019, o Dortmund esperava já ter a próxima futura estrela americana em seus livros. Ao longo de quatro viagens de verão e diversas campanhas de marketing, o Dortmund se esforçou muito para estabelecer o clube como uma grande marca de futebol nos Estados Unidos. Conseqüentemente, o BVB tende a oferecer a Reyna mais liberdade de ação do que outros jovens jogadores, na esperança de que ele se torne o rosto da presença global do Dortmund.

O clube, no entanto, pode muito bem ficar sem paciência, embora o BVB ainda acredite no potencial de Reyna, disse uma fonte à ESPN. Se Reyna quiser voltar e jogar pelo Dortmund na próxima temporada, seu melhor aliado poderá ser Lars Ricken, o antigo chefe da academia de juniores do Dortmund, que acaba de ser promovido ao cargo de executivo-chefe. Mas mesmo que Ricken seja a favor de dar outra chance a Reyna, outro novo empréstimo na próxima temporada é mais uma vez uma possibilidade.

A nível internacional, a vaga de Reyna nos EUA parece segura, apesar da falta de tempo de jogo a nível de clubes este ano.

Reyna e o técnico dos EUA, Gregg Berhalter, parecem ter deixado de lado a rivalidade pós-Copa do Mundo que ameaçava minar as carreiras de ambos. Em março, Reyna ganhou merecidamente o prêmio de Jogador do Torneio da Liga das Nações da Concacaf, contribuindo com um gol e duas assistências em duas partidas, incluindo o gol decisivo na final contra o rival México. A Copa América deste verão proporcionará a Reyna o tipo de plataforma que poderá reacender sua carreira.

Dito isso, Berhalter também tem considerações de longo prazo – a maior delas é a Copa do Mundo de 2026 e a construção de um time que possa superar a eliminação da USMNT nas oitavas de final da última Copa do Mundo. A criação de oportunidades foi a maior fraqueza da seleção dos EUA no torneio do Catar, e Reyna é a chave para a melhoria dos EUA nessa área.

Por esse motivo, Berhalter estará ansioso para ver Reyna melhorar seu jogo, conseguindo o tipo de tempo de jogo constante que tem escapado ao jogador nas últimas temporadas. Parece improvável que, dado o talento de Reyna, ele adquira aquele temido apelido de jogador do time que nunca joga. Mas se ele quiser se tornar o artista que ele e a USMNT desejam que ele seja, ele precisará resolver a situação do clube.

Grande parte disso para Reyna será escolher com mais sabedoria do que fez em janeiro, quando foi para Forest.