O primeiro confronto de Jake Paul e Mike Tyson desperta a expectativa dos fãs enquanto os titãs estão prontos para fazer história

Cfaltando pouco mais de um mês, isso marca a primeira de duas coletivas de imprensa pré-luta que antecedem a tão esperada luta. A conferência aconteceu ao vivo de Nova Iorque no icônico Teatro Apolo no Harlem, com a segunda marcada para 16 de maio no bar esportivo Texas Live em Arlington.

As coletivas de imprensa se destacaram pela inclusão, convidando não apenas a mídia, mas também fãs e seguidores do boxe a fazerem perguntas, o que acrescentou um elemento de emoção e engajamento. O público também dirigiu perguntas aos lutadores que antecederam Paulo e Tyson. Essa luta será entre a indiscutível campeã dos leves Katie Taylor (23-1, 6 KOs) e a campeã dos penas de quatro cinturões e sete divisões Amanda Serrano (46-2-1, 30 KOs).

Por que Mike Tyson aceitou a luta?

Porque ele está no auge aos 57 anos, na verdade não, Tyson descreveu sua decisão de encarar essa luta como algo ‘acéfalo’ e uma oportunidade para abalar o mundo dos esportes. Quero dizer, depois que ele faliu em 2010 e ainda está em forma, por que não ganhar mais dinheiro fazendo o que ama? Os ganhos de Tyson com a luta são estimados em US$ 20 milhões, enquanto PauloO salário permanece desconhecido.

A venda de ingressos do evento e a transmissão ao vivo exclusiva na Netflix deverão gerar receitas significativas por meio de patrocínios e publicidade. Este é o segundo grande evento ao vivo que a Netflix sediará, sendo o confronto de tênis entre Carlos Alcaraz e Rafael Nadal o primeiro.

Jake conhece seu papel

Jake Paul, muitas vezes visto como uma figura polarizadora, se vê como o inimigo público número 1, alegando que os lutadores estão fazendo fila para enfrentá-lo para ‘acabar com o fenômeno do boxeador do YouTube’. No entanto, um repórter afirmou com segurança que Tyson iria nocautear Paulolevando a uma discussão acalorada que resultou na remoção do repórter.

Paulo e Tyson também discutiu a evolução do boxe, com Paul observando que os lutadores modernos se concentram mais na técnica do que na força bruta, ao contrário dos lutadores da era de Tyson. Tyson enfatizou a importância da luta, afirmando que é sua chance de provar que ainda é o melhor. Paul também mencionou planos para tornar o boxe mais acessível, trabalhando em iniciativas para fornecer acesso gratuito à academia e também prometeu ao torcedor enviar-lhe alguns equipamentos de Jake Paul para ajudá-lo a treinar.

Os ingressos para a luta dispararam para mais de US$ 60 mil no mercado secundário de assentos ao lado do ringue, com um pacote VIP de US$ 2 milhões oferecido. ‘The Experience’ oferece um pacote abrangente com dois assentos de avental ao lado do ringue, quatro assentos na primeira fila e quatro assentos na segunda fila, junto com uma escolta de segurança, oportunidade para uma foto no vestiário, luvas autografadas de ambos os lutadores, acesso pré-luta e uma luxuosa estadia de duas noites em uma suíte na cobertura com quatro quartos de hotel adicionais. Você pagaria por isso?