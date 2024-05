O primeiro sorteio de bobblehead Ohtani dos Dodgers cria ‘um rebuliço’

LOS ANGELES – O primeiro sorteio de bobblehead de Shohei Ohtani atrapalhou o trânsito em frente ao Dodger Stadium na quinta-feira e criou longas filas para fãs ansiosos.

Carros serpenteavam pelas estradas ao redor de Chavez Ravine e os estacionamentos dos estádios lotavam rapidamente duas horas antes de o Los Angeles Dodgers receber o Cincinnati Reds. Uma fila de torcedores esperava na calçada do lado de fora do portão principal antes de ele abrir.

“Shohei cria um rebuliço”, disse o técnico Dave Roberts antes do jogo. “Não consigo imaginar como é lá fora. É ótimo para Shohei e bom para os Dodgers.”

Apenas os primeiros 40.000 fãs receberiam o bobblehead, que retrata um sorridente Ohtani com seu bastão empoleirado acima do ombro esquerdo. O design da caixa apresenta anime japonês.

Já um “item popular”, o bobblehead Shohei Ohtani que foi distribuído no jogo Reds-Dodgers de quinta-feira estava sendo oferecido por US$ 150 ou mais no eBay. JANTAR EPA/ALLISON

O sorteio atraiu uma multidão com lotação esgotada de 53.527 – o maior nos campeonatos desta temporada e o maior no Dodger Stadium desde 20 de setembro de 2019.

“No geral, é um cenário muito bom ter muitos torcedores nas arquibancadas”, disse Ohtani por meio de um intérprete depois de fazer 0 a 2 com uma caminhada na derrota de quinta-feira por 7 a 2. “Estou muito grato por todos terem vindo esta noite.”

No eBay, o brinde Ohtani estava sendo oferecido por US$ 150 ou mais, com os vendedores anunciando-o como novo na caixa. Como uma surpresa, 1.700 bobbleheads de camisa cinza foram misturados aleatoriamente ao sorteio. Um deles foi listado por US$ 2.300 no eBay.

“Será um item importante”, disse Roberts. “Quanto mais o vejo todos os dias, mais percebo o quão especial ele é como pessoa e jogador.”

Os ingressos para jogos estavam passando de US$ 168 para US$ 388 com taxas incluídas no StubHub.

Roberts e o resto dos Dodgers não precisaram se preocupar em colocar as mãos no souvenir. As caixas foram colocadas no armário de cada jogador antes do jogo.

“Eu ganho um para cada noite de bobblehead”, disse Roberts, “então tenho uma coleção e tanto”.

Os Dodgers agendaram três outros brindes para Ohtani nesta temporada para marcar seu primeiro ano na equipe, depois de passar seis temporadas em Anaheim com os Angels. Eles oferecerão um chapéu, um segundo bobblehead e uma camisa.

A Associated Press contribuiu para este relatório.