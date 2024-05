EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, Príncipe Harryo Duque de Sussexsupostamente recusou uma oferta de Rei Carlos para uma residência real durante sua recente visita ao Reino Unido. Apesar da oferta de alojamento, atormentar optou por ficar em um hotel, segundo fontes próximas à família real.

atormentarque não tem mais residência oficial no Reino Unido desde que desocupou Frogmore Cottage no ano passado, visitou o país para comemorar o décimo aniversário dos Jogos Invictus. Rei Carlosentendendo os desafios logísticos atormentar poderia enfrentar, estendeu a oferta de residência real para facilitar-lhe ver seu pai, que está em tratamento de câncer.

No entanto, apesar de estar a apenas três quilómetros da Catedral de São Paulo, onde atormentar dirigiu-se a uma audiência, o Duque e a Rei não conheceu. Fontes próximas atormentar insistir que ele havia solicitado para ver seu pai bem antes da visita, e a reunião foi

“há muito tempo no radar.”

Fontes dizem que Harry não pediu para conhecer seu pai

Amigos de Rei Carlospor outro lado, sustentam que atormentar não pediu para ver o pai nem o convidou para assistir à missa na Basílica de São Paulo na última terça-feira. Eles destacam o Rei agenda lotada, que incluía participar de uma festa no jardim do Palácio de Buckingham, realizar uma audiência semanal com o primeiro-ministro Rishi Sunake empreendendo um combate militar em Wiltshire.

“É tudo muito triste” disse um amigo de Rei Carlos. “Embora ele mal fosse estender o tapete vermelho no momento em que a viagem do Invictus foi anunciada, com os médicos aconselhando-o a se concentrar no tratamento e na recuperação, a ideia de que ele se recusou a encontrar espaço em seu diário… bem, digamos as lembranças podem variar mais uma vez.”

A decisão por Príncipe Harry recusar a oferta de residência real gerou especulações sobre o estado de seu relacionamento com seu pai. Como atormentar continua a navegar em sua nova vida longe dos deveres reais, suas interações com a família real são examinadas de perto pela mídia e pelos observadores reais.