O promissor Angel Reese e o Chicago Sky caem para o poderoso Dallas Wings na abertura da temporada

TA semana de divulgação da WNBA continuou Quarta-feira noite com um doubleheader.

No primeiro jogo da noite o Chicago Sky enfrentou o Dallas Wings no Centro do Parque Universitário em Arlington, Texas.

A equipe visitante conseguiu chegar à vantagem logo no início, mas o Asas’ a proficiência no tiro era demais para lidar e eles foram superados nos quartos restantes.

A pontuação final foi 79-87.

Angel Reese chega em grande estilo ao Park Center para estreia na WNBA

Angel Reese mostra vislumbres de estrelato para o Sky

Todos os olhos estavam voltados para a ex-estrela da LSU, Angel Reese, quando ela fez sua oficialização WNBA estreia em Quarta-feira.

Espera-se que a atacante de 6’3 tenha impacto imediato no Sky, e ela não decepcionou em seu primeiro jogo como profissional.

Reese foi de 5 a 14 em campo e marcou 12 pontos em 26 minutos em quadra.

Além disso, ela pegou 5 rebotes e foi creditada com 1 assistência e 1 roubo de bola.

Anjo marcou seu primeiro ponto da noite na linha de lance livre faltando menos de 3 minutos para o final do primeiro quarto como Chicago manteve uma vantagem confortável contra o time da casa.

O primeiro field goal de Reese em sua carreira profissional veio no reinício, após o intervalo, com uma bandeja graças a uma assistência de Marina Mabrey.

Os melhores minutos da atacante aconteceram no início do quarto período, onde ela marcou um impressionante spin layup seguido de um roubo na próxima jogada defensiva que levou ao seu segundo field goal consecutivo.

Enquanto Reese estreia não foi uma performance espetacular, o Baltimore os números da nativa mostram-se muito promissores à medida que ela resolve seu jogo e se acostuma com a velocidade do WNBA.

Dallas Wings tem uma dupla vencedora em Howard e Ogunbowale

A multidão com ingressos esgotados em Centro do Parque UniversitárioR foram brindados com um desempenho incrível de sua equipe.

Depois de um ritmo intenso no terceiro quarto onde as equipes trocaram lideranças para frente e para trás, o Asas assumiu o controle do jogo no quarto.

Armador veterano, Arike Ogunbowalemarcou 25 pontos, 14 deles no quarto período, além de 7 assistências para liderar seu time em uma recuperação impressionante no segundo tempo.

Instrumental para o Asas’ a vitória foi Taylor McCowan e Natasha Howard duplo-duplo e Maddy Siegrist pontuação de embreagem indo 5-8 em campo.

Ambas as equipes vão querer dar uma olhada no filme do jogo para ganhar vantagem sobre seus rivais, já que estão programados para lutar novamente neste Sábado no mesmo local e no mesmo horário de início.