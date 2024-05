So jornalismo portuário no México está de luto pelo falecimento do comentarista de longa data das redes Televisa Deportes e TUDN, Vila Pacoque perdeu a batalha contra o câncer de pâncreas aos 54 anos.

Vila trabalhou por quase 30 anos como jornalista e comentarista esportivo, cobrindo os maiores eventos do mundo como parte da Televisa, incluindo Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, Liga dos Campeões da UEFA, Eurocup, além de NBA e NFL, entre outros eventos.

Era bem sabido que Vila era fã de Cruz Azulque lamentou sua saída, mas também era um grande fã do time da NFL Dallas Cowboyse de acordo com a Fox Sports ‘ Alberto Latiex-companheiro de equipe Vilae Televisa, Vaqueiros proprietário Jerry Jones teve um grande gesto para a família do falecido comentarista.

O gesto de Jerry Jones e os Cowboys

De revela que graças aos esforços do correspondente da TUDN e da Televisa Francisco Villalobos, Vaqueiros proprietário Jerry Jones escreveu uma carta de condolências Vila Paçofamília e presenteou-os com uma bola de futebol autografada pelo time.

Por muitos anos, Vila foi uma das emissoras mais destacadas da Televisa e da TUDN por mais de duas décadas, com narrações memoráveis.

Vila começou em 1997, com a crônica esportiva. Em 1999 ingressou na Rádio Televisa e de lá deu o salto para a televisão, onde narrou Liga MX, Liga dos Campeões, LaLiga, Mundiais de Clubes, Concachampions, Jogos Olímpicos e Copas do Mundo.