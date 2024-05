O que a extensão do contrato do QB Jared Goff significa para os Leões

DETROIT – Em setembro de 2022, apenas duas semanas em seu segundo ano no Detroit Lions, o quarterback Jared Goff passou um raro dia de folga na temporada vagando pelos corredores de uma escola secundária alternativa local.

Ao entrar na sala de aula nº 5 da Detroit Lions Academy, ele interagiu com os alunos, até mesmo respondendo a perguntas à tarde, antes de revelar um novo laboratório STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática) para a escola.

“Você já pensou em trocar de time?” um aluno perguntou.

“Espero que não”, respondeu Goff. “Espero estar aqui por muito tempo. Gosto de vocês. Gosto do time e gosto da cidade.”

Goff está realizando seu desejo. Desde que foi negociado do Los Angeles Rams pelo quarterback de longa data do Lions, Matthew Stafford, em janeiro de 2021, Goff revitalizou sua carreira na NFL com o Detroit. Agora, os Leões o recompensaram com uma extensão de contrato no valor de US$ 212 milhões ao longo de quatro anos, que inclui US$ 170 milhões garantidos. Isso faz de Goff, que terá 34 anos quando o contrato expirar, o jogador mais bem pago da história da franquia.

O salário médio anual de US$ 53 milhões no novo acordo de Goff faz dele o segundo quarterback mais bem pago da NFL, atrás apenas de Joe Burrow, do Cincinnati Bengals (US$ 55 milhões).

O acordo vem semanas depois que os Leões garantiram o wide receiver Amon-Ra St. Brown para uma extensão de quatro anos no valor de US$ 120,01 milhões e o ataque ofensivo Penei Sewell para um contrato de quatro anos no valor de US$ 112 milhões.

Goff, que está entrando em sua nona temporada na NFL, ajudou os Leões a chegar ao NFC Championship Game ao se tornar o terceiro quarterback na história da franquia a registrar várias vitórias nos playoffs.

Aqui está mais contexto em torno do novo acordo de Goff:

O que isso significa para os Leões?

O gerente geral do Lions, Brad Holmes, e o técnico Dan Campbell insistiram que nunca consideraram Goff um quarterback de bridge quando negociaram por ele em 2021. Esta extensão é a prova de que Goff é o cara deles, e eles acreditam que podem ganhar um Super Bowl com ele como seu iniciador.

A ex-escolha geral número 1 em 2016 levou os Leões ao seu primeiro jogo do campeonato da conferência desde 1991 na temporada passada, passando para 4.575 jardas e 30 touchdowns com 12 interceptações. Em 2023, os Leões selecionaram Hendon Hooker como o quarterback mais bem escolhido da franquia desde que Stafford foi o primeiro geral em 2009, mas Hooker foi levado para competir como reserva principal de Goff na temporada de 2024, após se recuperar de uma lesão no joelho sofrida na faculdade, e como um cobertor de segurança para o futuro, então Goff não tem motivos para ficar olhando por cima do ombro.

“Sempre acreditei em Jared”, disse Holmes durante sua entrevista coletiva de final de ano. “Vocês sempre me ouviram. Não sei o que mais precisa ser dito do ponto de vista de liderança ou desempenho, ou o que mais ele precisa fazer nesse sentido. Mas, em termos de crença, como sempre, acho Eu disse isso para vocês antes, é que ele foi convocado em 16 e não era titular em tempo integral, mas 17 foi seu primeiro ano como titular em tempo integral e ele chegou aos playoffs. Falcons naquele ano, mas no segundo ano como titular em tempo integral, ele foi ao Super Bowl.

“E o que eu não entendi, não entendi por que sua carreira foi definida depois que ele foi ao Super Bowl pelo segundo ano como titular em tempo integral”, disse Holmes. “E então, quando ele veio até nós, eu sempre acreditei. Então, ele fazendo o que fez no ano passado ou mesmo no ano anterior, não é uma surpresa para nós.”

O renascimento da carreira de Jared Goff continuará em Detroit. Imagens Getty

O que isso significa para Goff?

Embora seja improvável que Goff admita isso publicamente, esta extensão deve aumentar a confiança após uma saída desagradável dos Rams. Goff mudou a narrativa de sua carreira. Em abril, Goff disse ao podcast “Trading Cards” do Willbo que a negociação que o enviou para Detroit funcionou perfeitamente.

“Em retrospecto, é a melhor coisa que já aconteceu comigo, para minha carreira e meu desenvolvimento como ser humano”, disse ele.

Portanto, a extensão significa um renascimento na carreira. Em campo, ele ganhará um bom salário e seus companheiros acreditam em sua capacidade de liderança. A expectativa agora é ganhar um Super Bowl.

Dentro do vestiário, depois que Goff levou o Detroit à sua primeira vitória nos playoffs desde 1992, sobre seu ex-time Rams, Campbell, entusiasmado, jogou a bola para ele.

“Você é bom o suficiente para foder Detroit, Jared Goff”, Campbell berrou.

O que isso significa para a janela do Super Bowl do Lions?

A hora é agora. E todas as peças estão no lugar com a situação do quarterback definida ao longo deste trecho. Pela primeira vez em anos, a organização está sendo construída para sustentar as vitórias.

Esta organização não é mais motivo de chacota da liga. Holmes e Campbell cercaram Goff com os jogadores certos, principalmente durante o draft, e cabe a ele manter o ritmo.

Na última temporada, Goff ajudou os Leões a vencer dois jogos dos playoffs em uma única pós-temporada pela primeira vez desde 1957, enquanto conquistava o título da primeira divisão em mais de três décadas. Mas ninguém está satisfeito.

“Não quero que ninguém pense que esta foi uma jornada única, Cinderela, mágica que simplesmente aconteceu”, disse Holmes em sua entrevista coletiva de final de temporada. “Não, é real. Isso é exatamente o que deveria acontecer, e eu entendo isso com base na história, no que aconteceu no passado. Eu entendo que se você tem uma temporada como esta, é fácil sentir que isso foi uma espécie de Uma história única, mágica, de sorte e fofa que estou cansado de ouvir.