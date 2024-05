O que Anthony Edwards conquistou aos 22 anos – mesmo antes de Kobe, LeBron e Steph

EM SEU PAPEL como diretor executivo do USA Basketball, não é sempre que Grant Hill tem dificuldade em contatar jogadores que está considerando para o time. Mesmo em anos não olímpicos, essa é uma decisão que praticamente todas as estrelas da NBA atenderão ou retornarão rapidamente.

Mas, em suas tentativas de montar a seleção para a Copa do Mundo da Fiba de 2023, houve uma estrela que Hill não conseguiu alcançar.

“Não consegui entrar em contato com Ant”, disse Hill à ESPN sobre o jovem de 21 anos que conquistou a liga. “Eu falei com [Minnesota Timberwolves president] Tim Connelly. Conversei com todas essas pessoas ao seu redor. Mas eu meio que senti que ele estava em dúvida sobre isso e realmente não sabia por quê.”

Anthony Edwards era jovem e tinha pouca experiência com o jogo da Fiba, tendo participado de dois campos de treinamento, mas nunca jogando pela seleção nacional. Nem em um milhão de anos Hill acreditou que Edwards pudesse realmente estar questionando se ele pertencia à equipe dos EUA.

“Acho que foi a incerteza de fazer algo fora de suas normas”, disse o empresário de longa data de Edwards, Justin Holland, à ESPN. “Ele nunca tinha saído do país. Ele sempre gostou de malhar sozinho no verão. Então, era mais uma questão de se colocar em um ambiente sobre o qual ele não tinha controle total.”

Essa introspecção é difícil de conciliar com a jovem estrela ultraconfiante e efervescente que se tornou o rosto dos playoffs desta temporada. Mas é um reflexo do quão longe Edwards avançou em um ano: sofrendo da síndrome do impostor e se tornando o garoto-propaganda desta nova geração de superestrelas da NBA.

Apenas duas semanas atrás, os Timberwolves derrotaram um dos ídolos de Edwards, Kevin Durant, e o Phoenix Suns na primeira rodada. Os Wolves levaram o atual campeão Denver Nuggets mais longe do que qualquer adversário em dois anos – para o Jogo 7 no domingo (20h ET na TNT).

Ele não apenas se tornou, nas palavras do técnico Steve Kerr, “o homem” da equipe dos EUA no verão passado, mas também deu nova vida a uma franquia dos Timberwolves que tem trabalhado na mediocridade e na disfunção desde a troca de Kevin Garnett em 2007.

Ao longo desta temporada, Edwards, de 22 anos, foi, apesar de sua juventude, o líder inquestionável de Minnesota dentro e fora da quadra, em momentos públicos e privados, e alimentou seu time a apenas um jogo de sua primeira participação nas finais da Conferência Oeste. em 20 anos.

NÃO PARECE como se houvesse um único momento durante a vitória de 45 pontos do Minnesota no jogo 6 na noite de quinta-feira em que as câmeras da ESPN não estavam apontadas para Edwards. Dos seus 11 pontos durante o que provou ser uma sequência decisiva de 24-2 no primeiro quarto. Aos seus gestos ao longo do jogo, incitando a multidão a continuar torcendo “Lobos em 7!”

Eles também capturaram alguns momentos que capturaram algo muito mais sutil – algo que membros do time e pessoas próximas a Edwards dizem que não apenas consolidou a cultura do time, mas também levou ao maior número de vitórias de Minnesota desde 2003-04, quando os Wolves fizeram seu uma e única aparição nas finais da Conferência Oeste. São essas demonstrações de liderança, apesar de completar 22 anos há apenas 10 meses e ainda estar em contrato de estreia.

“Nunca vi um líder que fosse capaz de simplesmente… agir como se tivesse 30 anos”, disse o pivô do Timberwolves, Naz Reid, à ESPN. “Você pensaria que ele tem 30 anos.”

Quando os Wolves aumentaram sua vantagem para 26-11 faltando 2:53 para o final do primeiro quarto do jogo 6, Edwards se deparou com o amontoado do time durante um tempo limite. Karl-Anthony Towns, Nickeil Alexander-Walker, Jaden McDaniels e Reid estavam sentados no banco, olhando para Edwards. Kyle Anderson e Rudy Gobert estavam ao seu lado fazendo o mesmo.

“Era disso que eu estava falando outro dia”, disse-lhes Edwards. “Conseguimos uma vantagem e ficamos confortáveis.”

Segurando uma toalha dos playoffs da NBA e uma garrafa de água na mão esquerda, ele gesticulou poderosamente com a direita, enfatizando cada palavra.

“Mantenha o pé no acelerador”, ele implorou.

E eles fizeram. A vantagem nunca diminuiu para menos de 12 pontos e aumentou para 50 no meio do quarto período.

“Da maneira como ele cresceu, eu sempre digo meu segundo ano, seu ano de estreia, apenas pela maneira como ele cresceu como jogador de basquete e como pessoa”, disse Reid, “é completamente noite e dia”.

Depois, Edwards, que marcou 27 pontos, a melhor marca do jogo, aproveitou sua entrevista pós-jogo para elogiar Jaden McDaniels pelo que ele disse ter sido o melhor desempenho do time na noite.

“Esse cara aqui”, disse ele, apontando para McDaniels. “Ele nos liderou esta noite. Todos em nossa equipe são líderes, e ele foi um líder esta noite. Ele intensificou muito.”

McDaniels, que fez 21 pontos em arremessos de 8 de 10, respondeu na mesma moeda. “Meus companheiros de equipe me dão confiança. Ant é quem me dá mais confiança.”

Ele não está sozinho.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Edwards elogiou Towns por sua defesa contra Nikola Jokic e deu uma ideia de como ele tentou liderar os propensos a faltas.

“Ele o protegeu durante toda a série. Ele tem feito um excelente trabalho”, disse ele. “O principal hoje foi que ele ficou longe de problemas, como eu disse a ele na série Phoenix. vocês veem. Se KAT não cometer uma falta, podemos praticamente vencer o jogo, todas as vezes, ele cometeu três faltas.

“Eu disse a ele hoje: ‘Estamos gratos por você não ter cometido falta… porque se você cometer falta, perdemos. Você é o melhor confronto que temos para Jokic.'”

Estes são apenas alguns dos momentos públicos, de um jogo singular, que mostram Edwards guiando seus companheiros, jovens e velhos. Mas há muito mais que acontece fora das câmeras, trabalho pesado nos bastidores.

Como quando ele mandou uma mensagem para seus companheiros após o jogo 1, dizendo que não gostou da maneira como chutou a bola e que estava indo para uma faculdade local para arremessar na noite anterior ao jogo 2. Qualquer pessoa que quisesse se juntar a ele seria bem-vinda, disse ele. Reid, McDaniels e Alexander-Walker receberam o convite. Mas não era exatamente opcional.

“É isso que você quer, certo?” Reid disse à ESPN. “Para o seu melhor jogador dar o exemplo, não as palavras? … Somos todos super jovens, mas todos sabemos que o céu é o limite para todos nós, especialmente ele, obviamente, mas ele quer nos trazer junto e isso é droga.”

EDWARDS OUVIU O conversa fiada – e sabia que tinha que parar.

Quando Towns ficou afastado por cinco semanas após uma cirurgia no menisco em março, os Timberwolves fizeram 12-6. Começaram a surgir dúvidas sobre se a equipe estaria melhor sem ele.

Assim que a narrativa anti-Towns começou, Edwards rejeitou qualquer um que ousasse sugeri-la.

“Ele é um animador”, disse o assistente técnico Micah Nori à ESPN. “Tudo o que ele faz é tentar elevar.”

Edwards manteve contato próximo com Towns enquanto ele estava fora, certificando-se de que ele se sentisse incluído – e necessário – enquanto estava se reabilitando, e celebrou publicamente seu retorno.

As cidades foram tocadas.

“Sempre me esforcei para ser o melhor companheiro de equipe que poderia ser”, disse Towns à ESPN. “Desde o primeiro dia, fiz tudo para vencer aqui em Minnesota, por mais que as pessoas tentassem desacreditá-lo.

“Então, ter alguém vindo aqui e imediatamente ver quem eu sou como pessoa e como companheiro de equipe e respeitar isso e nunca diminuir isso é humilhante.”

Towns tem uma história longa e muitas vezes frustrante desde que os Wolves o convocaram para o primeiro lugar geral em 2015 e lutaram para encontrar para ele a co-estrela certa. Primeiro, ele fez par com o colega número 1 da geral, Andrew Wiggins. Depois, houve a experiência devastadora de Jimmy Butler. E, finalmente, o limpador de paleta pessoal com seu amigo próximo e ex-escolha número 2 geral, D’Angelo Russell.

Nenhuma dessas duplas funcionou, o que deixou Towns frustrado e às vezes esquecido enquanto os Lobos lutavam por relevância em uma Conferência Oeste lotada.

Quando os Wolves selecionaram Edwards No. 1 em 2020, foi essencialmente sua última chance de acertar com Towns. Funcionou melhor do que qualquer um poderia imaginar.

“Isso levou a uma amizade e um relacionamento que não acho que muitas pessoas consigam ter”, disse Towns. “Não conheço muitos jogadores da NBA que tenham o tipo de relacionamento em que vocês realmente sabem que é puramente amor um pelo outro. “

Hill assistiu a tudo isso se desenrolar como locutor da TNT, líder da equipe dos EUA e contemporâneo dos dois maiores nomes de todos os tempos com quem Edwards começou a fazer comparações: Michael Jordan e Kobe Bryant.

E com o primeiro jogo 7 de Edwards no domingo, ele tem a chance de adicionar outro ponto a um currículo já impressionante.

“Ele é ainda emergindo”, disse Hill. Não há como dizer quanto mais ele crescerá.

“O que é mais impressionante no que Ant está fazendo é que ele ainda é muito jovem. Ele já é um líder vocal. Ele é um conector. As pessoas o ouvem e o seguem.

“Estou dizendo isso com respeito, mas com Kobe, com LeBron, com Steph [Curry], eles levaram tempo para aceitar isso. Para evoluir. E ele já fez isso tão jovem.”