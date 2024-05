O que aprendemos com os playoffs do Stars, o que vem a seguir

O Dallas Stars sobreviveu ao Colorado Avalanche na prorrogação dupla para avançar para as finais da Conferência Oeste.

O próximo jogador de Dallas será o vencedor da série Vancouver Canucks-Edmonton Oilers, que Vancouver lidera por 3-2.

Aqui está uma olhada em como os Stars chegaram aqui e como eles enfrentam Vancouver ou Edmonton.

Ir da fazenda à mesa permitiu que os Stars comessem nesta pós-temporada

Os executivos estão sempre discutindo a importância de tentar formar uma equipe por meio do draft e desenvolver o tipo de talento que algum dia poderá levar uma franquia. Os Stars fizeram exatamente isso recentemente, e esta pós-temporada mostrou o valor de adotar tal abordagem.

Exatamente quão benéfico tem sido o modelo das Estrelas? Onze dos 21 jogadores que disputaram pelo menos quatro partidas pelo clube foram convocados pelos Stars. Isso está empatado com os Bruins para o maior número de jogadores locais a jogar pelo menos um jogo de playoff nesta pós-temporada. Seus três líderes de pontos nesta pós-temporada são talentos locais – Miro Heiskanen, Wyatt Johnston e Jason Robertson – enquanto quatro de seus cinco maiores artilheiros foram convocados pelo clube.

O mesmo vale para os três jogadores – Heiskanen, Thomas Harley e Esa Lindell – que os lideram no tempo médio no gelo. Na verdade, cinco dos seis jogadores que lideraram os Stars no tempo de gelo durante esta sequência de playoffs foram todos convocados pela equipe – a única exceção foi a aquisição do prazo de negociação Chris Tanev, que é o quarto em minutos por jogo.

E há também o goleiro Jake Oettinger, cujas atuações o levaram a registrar uma média de 2,27 gols sofridos e uma porcentagem de defesas de 0,914 nesta pós-temporada. Sim, existem colaboradores importantes que vieram através de agência gratuita e comércio, mas esta é uma equipe notavelmente local.

A jovem estrela que continua brilhando

Quando Johnston marcou 24 gols e 41 pontos como estreante na temporada passada, criou-se a crença de que os Stars poderiam ter algo especial. O que Johnston fez ao longo da temporada 2023-24 consolidou ainda mais essa noção.

Ele marcou 32 gols e 65 pontos na temporada regular, com média de 17 minutos por jogo e jogando todos os 82 deles. Depois vieram os playoffs da Stanley Cup, que permitiram a Johnston assumir um papel ainda maior, já que os Stars chegaram às finais da Conferência Oeste pela segunda temporada consecutiva.

Johnston liderou os Stars com sete gols, o recorde do time, enquanto seus 11 pontos estão em terceiro lugar no time. Seu tempo médio de gelo de 20:10 é o melhor entre os atacantes do Stars e o quinto no geral da equipe. Na verdade, ele foi o único atacante do Stars que teve média de mais de 20 minutos por jogo nos playoffs, com o próximo mais próximo sendo Robertson às 19h05.

jogar 0:51 Wyatt Johnston chega ao fundo da rede pela segunda vez Wyatt Johnston marca seu segundo gol da noite para aumentar a vantagem dos Stars sobre o Avalanche.

Mesmo quando perderam, eles ainda obtiveram ganhos

Já existe o suficiente para sugerir que os Stars tiveram, sem dúvida, o caminho mais difícil de qualquer equipe que chegará à rodada final da conferência nesta temporada.

Tudo começou quando eles derrotaram o atual campeão da Stanley Cup, Vegas Golden Knights, na primeira rodada, antes de derrotar o campeão de 2022, Avalanche, na segunda rodada. Enfrentar os dois campeões mais recentes da Copa permitiu que os Stars mostrassem sua capacidade de voltar à série. Eles inicialmente abriram a primeira rodada com uma série de 0-2 contra os Golden Knights, apenas para voltar e vencer quatro dos cinco jogos seguintes. Tenha em mente que os Stars perderam os últimos seis contra os Golden Knights e nove dos últimos 11 antes de derrotá-los no Jogo 3.

Quanto ao Avalanche, os Stars viram a vantagem de três gols no Jogo 1 desaparecer e os Avs vencerem na prorrogação. Desde então, os Stars se defenderam de um ataque tardio dos Avs para vencer o Jogo 2, permanecendo pacientes durante o que foi uma barragem ofensiva no Jogo 3 antes de orquestrar um de seus desempenhos ofensivos mais fortes no Jogo 4. E depois de uma derrota no Jogo 5 para potencialmente fechar as coisas saíram cedo, eles se recuperaram para fechar o acordo no Jogo 6.

Isso mostra a força do sistema do Dallas e sua fé nele mesmo quando os resultados dos jogos não vão bem.

Uma sensação de segurança não tão falsa

Digamos apenas que outra marca registrada do sucesso dos Stars é sua capacidade de bancar o proverbial gambá.

Talvez o detalhe mais bizarro sobre esta iteração da ascensão das Estrelas sejam as lutas no Jogo 1. Eles não apenas perderam seus respectivos jogos 1 para os Golden Knights e Avalanche, mas os Stars perderam seis jogos 1 consecutivos como um todo. Dito isto, eles venceram três das últimas quatro séries, apesar de terem começado devagar.

E se isso não bastasse, que tal ter Peter DeBoer atrás do banco, que agora está com 8 a 0 no jogo 7, empatado com Darryl Sutter com o maior número de vitórias de um técnico no jogo 7 na história da NHL?

Recorde da temporada regular vs. EDM: 2-0-1

Qualquer um que sempre quis ver as esperanças e os sonhos de um pênalti morrerem só precisa assistir ao jogo poderoso dos Oilers nesta pós-temporada. Eles lideram os playoffs com uma taxa de sucesso de 46,7%. Possuir um dos jogos de poder mais formidáveis ​​da NHL é uma das razões pelas quais os Oilers estão perto de uma segunda participação em finais de conferência em três anos. Provocar um curto-circuito nesse jogo de poder é crítico se este for o confronto para Dallas.

Existe a possibilidade de que os Stars tenham soluções sobre como lidar com os Oilers na vantagem extra-skatista. O primeiro passo nesse plano é algo que tem servido bem aos Stars nesta pós-temporada: eles não cobram muitos pênaltis. Entrando no jogo 6, os Stars foram o time menos penalizado de todos os times que chegaram à segunda fase, com apenas 66 minutos de penalidade. O próximo time mais próximo foi o Avalanche, aos 79 minutos.

No geral, o pênalti dos Stars está operando em 72,0%, o que é pior entre os times ativos. Mas o que poderia ajudá-los contra os Oilers é se eles conseguissem encontrar uma maneira de replicar o sucesso que tiveram contra o power play do Avalanche no jogo 5. O power play dos Avs funcionou com uma taxa de sucesso de 37,5% na primeira rodada contra o Winnipeg. Jatos. No jogo 1, os Avs marcaram dois gols no power-play em sua dramática vitória por 4-3 na prorrogação. Mas então eles tiveram um período sem gols em oito oportunidades de power play contra os Stars.

E, claro, ter um goleiro do calibre de Oettinger ajuda em qualquer pênalti.

Recorde da temporada regular vs. VAN: 2-1-0

Os Stars têm uma média de exatamente 3,00 gols por jogo, enquanto os Canucks têm uma média de 2,73 por jogo, o segundo menor número de times que ainda estão nos playoffs. Esses números ajudam a reforçar a ideia de que a equipe que consegue ser a primeira a marcar três gols ou aquela que consegue marcar três gols de forma consistente pode levar vantagem.

Aqui está o porquê. Encontrar e continuar a confiar na conexão entre sua estrutura defensiva de cinco jogadores e os goleiros é a forma como os Canucks and Stars alcançaram o sucesso nesta pós-temporada. Dos times que ainda estavam vivos na noite de sexta-feira, os Stars permitiram o segundo menor número de gols por jogo (2,50), enquanto os Canucks desistiram do terceiro menor (2,55).

E o outro detalhe a considerar é que ambas as equipes se sentem bastante confortáveis ​​em jogar em disputas acirradas. Os Stars estão 4-2 nesta pós-temporada em jogos de um gol, embora suas vitórias nos jogos 2, 3 e 4 contra o Avalanche os tenham levado a vencer por uma margem média de três gols. Quanto aos Canucks, todos os jogos dos playoffs, exceto dois, foram decididos por um único gol, ambos ocorridos nas duas primeiras partidas de sua série contra o Nashville Predators.