O que deu errado para Rangers contra Panthers no jogo 1?

Pela primeira vez nos playoffs da Stanley Cup de 2024, o New York Rangers perde em uma série. Os Florida Panthers saíram do Madison Square Garden na noite de quarta-feira com uma vitória convincente, às vezes dominante, por 3 a 0 no jogo 1 das finais da Conferência Leste.

Mas a confiança do técnico do Rangers, Peter Laviolette, na equipe vencedora do Troféu dos Presidentes não diminuiu.

“Podemos vencer [Game 2]? Definitivamente acredito que podemos vencer”, disse ele na quinta-feira.

Laviolette disse que o jogo 1 foi “um jogo equilibrado” entre as equipes: próximo no placar e nas análises. Descrever o que deu errado para o Rangers contra a Flórida na abertura da final da conferência – e como resolver esses problemas – mostra que sua confiança não é estranha.

Aqui estão cinco coisas que os Rangers podem tentar mudar para o jogo 2 na noite de sexta-feira (Imagem: Divulgação)20h horário do leste dos EUA, ESPN/ESPN+):

“Assuma a responsabilidade” com a execução

Das 16h26 do primeiro período às 16h12 do terceiro período, os Panteras lideraram o Jogo 1 por um único gol. Foi uma liderança tênue que foi ameaçada de várias maneiras pelos Rangers.

“Tivemos muitas chances de marcar. Acertamos a trave três vezes. Muitas chances à queima-roupa. Duas fugas”, disse Laviolette. “Há oportunidades em que poderíamos ter marcado aquele gol e não deu certo.”

Um gol do Rangers nesse período obviamente muda tudo. Isso energiza a multidão. Isso permite que Nova York relaxe um pouco. Pode até significar uma viagem para a prorrogação, onde o Rangers venceu duas vezes na última rodada. Vitórias de recuperação são o que este time faz: o Rangers tem 33 vitórias recuperadas entre a temporada regular e os playoffs, empatados com os Hurricanes de 2006 e os Oilers de 1984, o maior número na história da NHL.

Mas eles não conseguiram esse salto. Eles tiveram algumas chances e Laviolette disse que sua equipe tem que “assumir a responsabilidade pela nossa execução” no Jogo 2.

Quando Laviolette discute o Jogo 1, ele o faz sem nenhum sinal de pânico, apesar de seu time estar perdendo em uma série pela primeira vez nesta pós-temporada. Mesmo que os números mostrem que os Panteras levaram a melhor no jogo 5 contra 5, o técnico do Rangers não viu seu time sendo dominado com força igual.

“Não sinto que estivéssemos sitiados. Não sinto que às vezes estivéssemos realmente vulneráveis ​​defensivamente”, disse ele.

Laviolette não hesita em fazer alterações na abordagem de sua equipe, se necessário. Ele simplesmente não vê essa necessidade ainda.

“Houve ajustes que fizemos na série Carolina, sistematicamente, porque não gostei do que estava vendo. para isso”, disse ele. “Mas eu não senti que era isso [in Game 1].”

Pressão sobre o corpo D

Se há um grupo dos Rangers que precisa avançar, são os defensores – em ambas as extremidades do gelo.

Nova York não tem um jogador entre os 20 primeiros em pontuação nos playoffs ou chutes a gol de um defensor. Sua linha azul gerou apenas dois gols. Adam Fox e Jacob Trouba estão empatados na liderança do time D-men com quatro pontos. Os líderes dos Panteras – Gustav Forsling e Brandon Montour – têm o dobro dessa produção. Ninguém está na mesma conversa que Evan Bouchard e Miro Heiskanen nas finais da Conferência Oeste no que diz respeito à produção ofensiva.

O Rangers lutou para gerar chutes a gol no jogo 1, com 14:25 entre os chutes no segundo período. Obter mais do Corpo D certamente ajudaria.

Laviolette disse que há oportunidades para os defensores do Rangers se envolverem mais ofensivamente depois de serem “uma grande parte do nosso sucesso na temporada regular”.

Fox concordou com seu treinador.

“Queremos produzir. Acordar com pressa, entrar tarde… queremos entrar quando a oportunidade se apresentar”, disse ele.

Mas Nova Iorque também precisa que os seus defensores sejam mais perspicazes na sua própria zona. Especificamente, encontrar mais sucesso em lançar o disco para que os grandes Panteras físicos não consigam aumentar sua verificação como fizeram no Jogo 1.

“Eles têm muita velocidade em sua equipe”, disse K’Andre Miller. “Acho que limitar a velocidade deles em toda a zona neutra, tentando conseguir atrasos e tentando nos dar um pouco mais de tempo para tirar o disco da zona D [are key].”

“Obviamente, quando as equipes estão atacando tanto e pressionando você com esse tipo de energia, acho que [it’s about] quebrando sua verificação falando, movendo o disco e apenas tentando ser um pouco mais firme”, acrescentou. “Nossa execução pode ser um pouco melhor saindo da zona D.”

Adam Fox fez 73 pontos em 72 jogos da temporada regular, mas apenas quatro em 11 jogos dos playoffs. Joshua Sarner/Icon Sportswire via Getty Images

A linha Panarin deverá produzir

O trio Vincent Trocheck, Artemi Panarin e Alexis Lafreniere estava no gelo por causa de um gol no Jogo 1. Infelizmente, foi um gol para os Panteras, já que uma reviravolta do goleiro do Rangers, Igor Shesterkin, fez com que um disco saísse do taco de Lafrenière para a rede de Nova York no terceiro período.

(Panarin e Lafrenière também estiveram no gelo no gol de abertura do jogo de Matthew Tkachuk.)

A linha deles não marcou, mas não foi por falta de tentativa. Mais uma vez, a linha Panarin foi a melhor de Nova York com 5 contra 5, com mais 6 em tentativas de chute e mais 4 em chances de gol. Foi a única linha do Rangers com a cabeça acima da água nas tentativas de tiro; o trio Chris Kreider-Mika Zibanejad-Jack Roslovic foi a única outra linha positiva nas chances de gol, e foi apenas um sinal de mais-1.

Os desafios dos Rangers no 5 contra 5 foram bem documentados. A linha Panarin tem sido a exceção durante toda a temporada e pós-temporada: mais-38 em tentativas de chute, mais-19 em chances de gol e mais-6 em chances de alto perigo nos playoffs. No entanto, isso soma sete gols a favor e sete gols contra em 11 jogos.

No jogo 1, foi Zibanejad quem mais viu o pivô vencedor do Troféu Selke, Aleksander Barkov. Trocheck jogou a maior parte de seus minutos contra Anton Lundell. Embora não seja um confronto fácil, é mais fácil do que a linha Barkov. Os Rangers precisam do seu melhor trio para tirar vantagem disso no Jogo 2.

O goleiro dos Panteras, Sergei Bobrovsky, fez 24 defesas no Jogo 1, a segunda derrota nos playoffs de sua carreira. Ele foi bom quando a Flórida precisava que ele fosse, incluindo três defesas de alto perigo e sete paradas em tentativas de rebote. Mas os Rangers não conseguiram tráfego suficiente à sua frente e eles sabem disso.

“Tornando mais difícil para Bobrovsky [is critical]”, disse o atacante Barclay Goodrow. “Obviamente, ele é um bom goleiro. Se ele vir discos, a vida será fácil. Ele fará a maioria dessas defesas, tornando a vida mais difícil para ele”.

“Playoff Bob” enfrentou mais arremessos de alto perigo (66) e tem a maior porcentagem de defesas de alto perigo (0,879) nos playoffs. Foram as coisas de médio alcance que o fizeram tropeçar – sete gols em 43 chutes com força uniforme. Para goleiros com pelo menos oito partidas nos playoffs de 2024, Bobrovsky é o sétimo de oito goleiros em porcentagem de defesas em chutes no trânsito (0,902). Os Rangers precisam criar mais disso.

Enquanto os Rangers lutavam para gerar entusiasmo diante de uma multidão tranquila no Jogo 1, o analista da ESPN Mark Messier se perguntou se “talvez eles devessem pensar em colocar Rempe na escalação” para estimular o time.

O sentimento foi ecoado por fãs e especialistas desde o Jogo 1: Deveria ser hora de Rempe no Jogo 2?

O novato de 1,80 metro é um estouro automático da multidão quando pisa no gelo, e esses aplausos ficam mais altos quando ele acerta um oponente com um grande cheque. Os Panteras foram o time mais físico no Jogo 1. Talvez Rempe pudesse responder a isso.

Claro, responder é o problema. Os Panteras mostraram uma disciplina notável nesta pós-temporada ao não serem incitados a travessuras após o apito. E Rempe está claramente no radar dos árbitros, tendo recebido a sua cota de penalidades de reputação nesta temporada.

Colocar Rempe na escalação em casa pareceria essencial. Mas vale a pena dedicar uma posição avançada a um jogador que tem uma média de 6:19 de tempo no gelo por jogo nos playoffs apenas para aumentar a energia?

Matt Rempe pode definir o tom com um estilo de jogo físico e energético. Mas ele frequentemente entra em conflito com as autoridades do gelo. Jared Silber/NHLI via Getty Images

Se não fosse Rempe, os Rangers poderiam jogar outra carta que poderia energizar a torcida e o time. Blake Wheeler, 37, não joga desde 15 de fevereiro, após uma grave lesão na perna. Ele trabalhou duro para voltar à escalação e disse à ESPN que é “uma opção e está disponível” para as finais da Conferência Leste se Laviolette precisar dele.

Seja a escalação ou a execução, algo precisa mudar para os Rangers no Jogo 2 se quiserem mudar seus resultados contra os Panteras.