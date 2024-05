O que é Orange Light na placa-mãe e como resolver o problema?

Qual é a luz laranja que vejo na minha placa-mãe? Existem diferentes sinais luminosos na placa-mãe e cada luz pode indicar algo. Sempre que você vir alguma luz na sua placa-mãe é essencial saber o motivo, seja por algum problema ou não.

Antes de prosseguirmos com o artigo, verifique se a luz laranja está sólida ou piscando. A luz piscando significa que há algum problema com a fonte de alimentação, enquanto a luz sólida significa que há algum problema com a RAM.

Freqüentemente, a luz laranja na placa-mãe é seguida por uma falha na inicialização do PC. Se você está enfrentando esse problema, você está no lugar certo. Vejamos diferentes maneiras de ajudá-lo a corrigir o problema da luz laranja na placa-mãe.

Por que vejo uma luz laranja na minha placa-mãe?

Antes de continuar com as etapas de solução de problemas, é importante saber o que está causando isso. Aqui estão alguns motivos pelos quais você pode ver uma luz laranja na placa-mãe-

Se o seu PC superaquecer muito devido a tarefas pesadas, temperaturas inadequadas e fluxo de ar, esse pode ser o principal motivo desse problema. A fonte de alimentação insuficiente também é a causa do problema da luz laranja. Diferentes peças da CPU têm necessidades de energia diferentes e, se a fonte de alimentação não fornecer energia suficiente ao componente, a placa-mãe poderá começar a exibir a luz laranja. Uma placa-mãe com defeito ou danificada ou problemas com os componentes internos do seu PC também podem causar esse problema. Se você optou por uma RAM incompatível com sua placa-mãe ou que não corresponde à frequência do outro stick de RAM instalado em seu PC, isso pode causar a luz laranja na placa-mãe. Outro motivo para enfrentar esse problema é o indicador de energia em espera. As placas-mãe geralmente vêm com uma luz laranja que começará a piscar se alguma energia estiver fluindo pelos componentes, mesmo quando o PC estiver desligado.

Como consertar a luz laranja na placa-mãe?

Agora que você sabe o que está causando o problema da luz laranja na placa-mãe, pode continuar com as etapas de solução de problemas listadas abaixo para corrigi-lo-

1. Verifique a fonte de alimentação

A primeira coisa a fazer é verificar a fonte de alimentação. Se o seu PC não iniciar e você vir uma luz laranja na placa-mãe, isso significa que os componentes não estão recebendo energia suficiente para funcionar. Agora, isso pode ser devido a dois motivos em geral, ou seja, fonte de alimentação com defeito ou fonte de alimentação insuficiente da fonte de alimentação.

Certifique-se de que a fonte de alimentação forneça energia suficiente para acompanhar a entrada da sua unidade PSU. Para isso, você pode verificar o manual da PSU para saber quais informações são necessárias. Você pode obter assistência de um técnico para saber a saída da fonte de alimentação.

Em seguida, verifique a fonte de alimentação com defeito. Para isso, considere levar seu PC a um técnico e fazer com que ele inspecione seu PC em busca de uma fonte de alimentação com defeito. Você terá que consertar o problema da fonte de alimentação para apagar a luz laranja.

2. Verifique se há superaquecimento

Se o seu PC superaquecer ao executar alguns aplicativos, isso também pode causar o problema da luz laranja na placa-mãe. Para resolver os problemas de superaquecimento-

Limpe o interior do seu PC.

Verifique se há poeira e sujeira nas ventoinhas da CPU e limpe-as.

Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas por sujeira.

O gabinete da CPU não deve ser fechado em espaços estreitos e deve ser mantido sobre a mesa para circulação de ar e resfriamento adequados.

Além disso, verifique se a pasta térmica está seca ou não. Se estiver, substitua-o por um novo.

3. Limpe o CMOS

Problemas com as configurações do BIOS/UEFI também podem ser os motivos desse problema. Nesse caso, você pode limpar o CMOS seguindo as etapas abaixo para resolver este problema-

Desligue o seu PC e desconecte-o da fonte de alimentação.

Desconecte todos os acessórios e periféricos conectados ao seu PC.

Agora, desparafuse o gabinete e abra-o.

Procure uma bateria redonda na placa-mãe e desconecte-a do conector.

Aguarde alguns minutos e reconecte a bateria ao conector.

Recoloque o painel do gabinete e conecte-o novamente à fonte de alimentação.

Conecte todos os acessórios novamente e ligue o PC.

4. Verifique a RAM

Em seguida, certifique-se de que a RAM seja compatível com o tipo de placa-mãe. Além disso, se você tiver dois ou mais dispositivos de RAM, certifique-se de que todos os dispositivos de RAM tenham a mesma frequência.

Se isso ainda não resolver o problema, certifique-se de que a RAM esteja instalada corretamente. Remova a RAM do assento e limpe o conector com um pano. Agora, encaixe a RAM no assento corretamente.

5. Verifique outros componentes

Se a RAM estiver encaixada corretamente na placa-mãe, verifique os demais componentes como SSD, HDD, placa gráfica, bem como o processador. Certifique-se de que todos os componentes estejam encaixados corretamente e não soltos.

Para o processador, verifique os pinos tortos. Se o processador for encaixado com força no slot, isso pode fazer com que os pinos dobrem. Você pode usar a borracha macia para consertar os pinos tortos. Empurre suavemente a borracha sobre o pino dobrado e, sem usar força excessiva, tente trazer o pino de volta à sua posição. Faça isso com cuidado para evitar qualquer dano ou peça a ajuda de um técnico para ajudá-lo.

A atualização do BIOS pode ajudar a corrigir todos os problemas relacionados à placa-mãe. Para isso, você precisa visitar o site da sua placa-mãe, baixar a atualização mais recente do BIOS e instalá-la. Você pode seguir este guia para atualize o BIOS do seu PC com Windows.

Conclusão

Se você vir a luz laranja na placa-mãe, o problema precisa ser resolvido o mais rápido possível. Você pode seguir as etapas que listamos em o artigo acima para corrigir esse problema. Caso o problema ainda não tenha sido resolvido, você pode levar seu PC a um técnico conhecido para diagnóstico e reparo.

LEIA TAMBÉM: