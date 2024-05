Tom Cruise e Katya Holmes enviou ondas de choque pelo mundo do entretenimento quando anunciaram sua separação, com Katie pedindo o divórcio devido a suas preocupações sobre a afiliação de Tom à Cientologia. O casal se casou em uma cerimônia da Cientologia em 2006, poucos meses depois de dar as boas-vindas à filha. Cruzeiro Surimas o relacionamento deles piorou ao longo dos anos.

Segundo relatos, a presença de membros da Igreja de Scientology na sua casa em Los Angeles foi uma fonte significativa de tensão no casamento. Como Ron Miscavigeo pai do líder da igreja David Miscavigerevelou: “Isso não agradou Katie, é claro, e prejudicou o casamento.”

Miscavige explicou que a equipe da igreja foi morar com Tom e Katie para garantir que a estrela de Missão Impossível fosse “devidamente cuidada”, mas essa mudança perturbou profundamente Katie.

Miscavige também revelou que Katie temia que sua filha pudesse acabar cortando todo contato com ela sob a política de “desconexão” da Cientologia, onde os membros são obrigados a romper laços com qualquer membro da família que deixe a igreja. Como afirmou Miscavige, “Katie temia que sua filha pudesse acabar cortando todo contato com ela de acordo com a política de ‘desconexão’ da Cientologia.”

A “política de desconexão” da Cientologia alimentou os temores de Katie Holmes

Em 29 de junho de 2012, Tom e Katie anunciaram seu divórcio, com Tom expressando sua tristeza pela situação. “Kate pediu o divórcio e Tom está profundamente triste e concentrado em seus três filhos”, disse um porta-voz do ator na época. O próprio Tom ecoou esses sentimentos, afirmando: “Kate pediu o divórcio e Tom está profundamente triste e está se concentrando em seus três filhos”.

Após a separação, Katie recebeu a custódia exclusiva de Suri como parte do acordo de divórcio, fazendo com que Tom se afastasse de sua filha ao longo dos anos. Como revelou uma fonte, “acredita-se que Tom ‘não viu’ o d[aughter].”

O desenrolar do casamento de Tom e Katie serve como um alerta sobre as complexidades que podem surgir quando as crenças pessoais e a dinâmica familiar se cruzam. As repercussões duradouras da sua separação continuam a ser sentidas, particularmente na relação tensa entre Tom e Suri, um testemunho dos desafios que podem surgir quando pressões externas invadem as relações íntimas.