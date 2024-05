O que Rory McIlroy fará com os planos para sua luxuosa mansão após a bomba do divórcio?

Rory McIlroya sensação do golfe, está enfrentando uma tempestade ao ser visto sem sua aliança de casamento em meio às revelações de seu divórcio de Érica Stoll. O jogador de golfe de 35 anos, atualmente número dois do mundo, parecia sombrio enquanto praticava para o Campeonato PGA dos EUA em Valhalla, em Kentucky.

A notícia do pedido de divórcio foi um choque para muitos, especialmente porque McIlroycom um patrimônio líquido estimado em 200 milhões (US$ 253 milhões), comprou recentemente um terreno em Wentworth, Surrey, supostamente investindo entre 10 milhões e 14 milhões em planos para uma nova casa lá.

McIlroy já possui propriedades na região de Londres e em Holywood, na Irlanda do Norte, perto de sua cidade natal. Wentworth parecia ser uma escolha estratégica, considerando que é o lar de seus amigos, jogadores de golfe Justin Rosa e Ernie Else é considerado o centro do golfe europeu.

Uma fonte próxima McIlroy comentou, “Rory poderia facilmente ter visto o futuro da família em Wentworth e em Londres – pelo menos até recentemente. É em parte por isso que a notícia de seu divórcio foi uma bomba completa para as pessoas que conhecem Rory.”

McIlroy não disse uma palavra sobre o divórcio

O pedido de divórcio, apresentado ao Tribunal do Condado de Palm Beach, na Flórida, não especificou o motivo da separação, mas citou o casamento como “irremediavelmente desfeito”. Documentos também revelaram que McIlroy e Stoll assinaram um acordo pré-nupcial em março de 2017, pouco antes do casamento, em abril do mesmo ano.

Apesar do divórcio, o casal concordou em “responsabilidade parental partilhada” para sua filha de três anos, Papoulaque nasceu na Flórida e provavelmente será criado nos EUA.

McIlroy manteve-se calado sobre o divórcio, recusando-se a responder a quaisquer perguntas sobre o assunto. Sua recente aparição sem aliança de casamento sugere um momento desafiador para a estrela do golfe enquanto ele enfrenta desafios pessoais e profissionais.