O que sabemos sobre os acordos de licenciamento do novato do Cards, Harrison Jr.

TEMPE, Arizona – Já se passaram duas semanas desde que o Arizona Cardinals convocou Marvin Harrison Jr. como a quarta escolha geral no draft da NFL, e os fãs ainda não podem comprar a camisa de Harrison ou jogar com ele no videogame Madden.

Por que? Harrison Jr., filho do wide receiver do Hall of Fame Marvin Harrison, não assinou o acordo de licenciamento de grupo (GLA) da NFLPA, que permite que empresas parceiras como Nike e EA Sports usem o nome, imagem e semelhança de um jogador. Para a maioria dos jogadores, assinar o GLA é uma formalidade, normalmente assinada no Combine da NFL.

A GLA não só permite que a NFLPA comercialize seus jogadores, mas também ajuda cada jogador que assina a ganhar renda adicional.

O que exatamente é o GLA? Aqui está um resumo do acordo que impactou os primeiros dias da carreira de Harrison na NFL.

Qual é o acordo de licenciamento de grupo e por que Harrison não assinou?

É um acordo entre um jogador e a NFLPA para que a associação de jogadores tenha direitos exclusivos para comercializar o nome, imagem, semelhança, assinatura e voz de um jogador. É assim que os jogadores acabam em Madden e têm camisetas e objetos vendidos pelos varejistas. A NFLPA desenvolveu o GLA em 1972 para proteger os direitos de marketing de seus jogadores como um grupo e garantir que os jogadores recebessem uma parte da receita gerada.

Se uma empresa quiser utilizar seis ou mais jogadores em uma promoção, ela deverá ter um GLA com a NFLPA. Se uma empresa tiver uma ABL com a NFLPA, ela deverá pagar a cada um desses jogadores uma parte da receita. Existem exceções. Pode haver promoções exclusivas com seis ou mais jogadores nas quais esses jogadores recebem uma parte maior.

Jogadores de alto nível podem ganhar mais de seis dígitos com base em quanto geram por produtos e empresas vinculadas à GLA.

No ano passado, a base para o pagamento de royalties aos jogadores foi de cerca de US$ 30 mil, mas a expectativa é que aumente a cada temporada. Segundo o Departamento do Trabalho, havia 2.125 jogadores ativos em 2023.

A NFLPA possui acordos com 85 empresas diferentes, incluindo 2K, Electronic Arts, 500 LEVEL, Hallmark, Fathead, Beast Mode, meias Rock ‘Em, Under Armour, Homage, Party City, Fanatics, Strideline e The Original Retro Brand, entre outras.

Uma fonte disse à ESPN que Harrison está tentando usar a não assinatura do GLA como alavanca para renegociar seu acordo com o Fanatics por mais dinheiro.

Que acordos Harrison tem em vigor?

Harrison tem três acordos conhecidos: um acordo de calçados e roupas com a New Balance, um acordo de patrocínio com a Head and Shoulders e um acordo de memorabilia com a Fanatics, que uma fonte disse à ESPN que Harrison assinou antes de seu último ano na Ohio State e vale pelo menos US$ 1 milhão. .

Harrison também está vendendo recordações em seu site, The Official Harrison Collection. Uma camisa do Harrison Ohio State custa US$ 80, mas nenhuma mercadoria dos Cardinals está sendo vendida no site.

Durante sua entrevista coletiva introdutória no Arizona, Harrison foi questionado se ele tinha um cronograma para assinar o GLA e contratar um agente.

“Continuarei conversando com minha equipe e faremos o que for melhor para mim no futuro”, disse Harrison. “Vamos viver um dia de cada vez. Acabei de ser convocado, então estou tentando aproveitar o momento e ser feliz enquanto posso.”

Os Cardinals convocaram o wide receiver Marvin Harrison Jr. com a quarta escolha do draft de 2024. Kirby Lee-EUA HOJE Esportes

Como o NCAA NIL influencia tudo isso?

Diretamente, não muito, se é que existe. O GLA é essencialmente NIL para profissionais. No entanto, indiretamente, o NIL colegiado é parte da razão pela qual Harrison está tentando renegociar seu acordo com a Fanatics. Ter o NIL em vigor e legalizado deu ao Fanatics a capacidade de discutir um acordo com Harrison enquanto ele ainda estava na faculdade e, eventualmente, fazê-lo assinar um acordo pós-faculdade, que fontes disseram à ESPN aconteceu antes de sua última temporada no estado de Ohio.

Se Harrison tivesse assinado um acordo semelhante antes do NIL, teria sido uma violação das regras da NCAA. No entanto, seria mais provável que Harrison assinasse qualquer tipo de acordo após se declarar para o draft da NFL, que, após a temporada que teve em 2023, provavelmente teria sido mais valorizado e lhe renderia mais dinheiro.