O que saber sobre a franquia de expansão WNBA de Toronto

A WNBA anunciou na quinta-feira que Toronto será a casa do mais novo time da liga, que começará a jogar em 2026. A franquia canadense aumentará a WNBA para 14 times. Outra franquia de expansão, Golden State Valkyries, começa a jogar em 2025.

A equipe de Toronto será a primeira franquia da WNBA fora dos Estados Unidos. Os jogos de exibição no Canadá nos últimos dois anos provaram ser populares, e o basquete feminino como esporte cresceu tremendamente naquele país nos últimos 20 anos.

A WNBA se expandiu rapidamente após seu lançamento em 1997, crescendo para 16 equipes em 2000 – mas só permaneceu nesse número até 2002. O Atlanta Dream em 2008 foi a última equipe de expansão da WNBA, que tem 12 equipes desde 2010.

A comissária da WNBA, Cathy Engelbert, disse que 16 equipes é a meta que ela espera alcançar até 2028.

Com a maior audiência televisiva de sempre para o draft da WNBA este ano, o aumento da audiência dos jogos e mais aparições na televisão nacional, a liga nunca foi tão visível. A expansão aumentará essa visibilidade.

Com o tamanho do elenco limitado a 12, houve um máximo de 144 empregos – embora alguns times tenham realizado menos de 12. Mais times significam mais empregos para os jogadores.

Alexa Philippou, Kevin Pelton e Michael Voepel da ESPN discutem por que agora é a hora e Toronto é o lugar para a mais recente expansão.

O que se destaca na expansão da WNBA para Toronto?

Philippou: Ao expandir-se para Toronto, a WNBA está dando um passo como marca global ao tentar seguir o exemplo dado pela NBA. O modelo específico que esta franquia está imaginando também é atraente: embora seja sediado em Toronto, o time jogará alguns jogos em Vancouver e Montreal. O pessoal da equipe enfatizou durante o anúncio que esta não será apenas a equipe de Toronto, mas a equipe do Canadá.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Engelbert mencionou que quando assumiu o cargo de comissária, “o basquete era ótimo, mas o negócio não”. Enquanto a liga anuncia sua segunda equipe de expansão em menos de um ano, na mesma semana em que a WNBA passou a trabalhar em tempo integral pelo resto da temporada regular, a coletiva de imprensa de Toronto na quinta-feira pareceu uma volta de vitória para todos os envolvidos na WNBA. e basquete feminino de forma mais ampla.

E o impulso de todos esses marcadores, incluindo uma presença agora internacional, deverá levar a mais investimentos de parceiros empresariais e de comunicação social, estimulando ainda mais a transformação empresarial da liga.

Quais cidades poderão ser as próximas na expansão da WNBA e com que rapidez serão anunciadas?

Philippou: Fontes confirmaram à ESPN no mês passado que a liga está envolvida em negociações para tentar reviver uma oferta de Portland, já que os planos anteriores para uma equipe que seria lançada para a temporada de 2025 foram adiados e agora parece que um novo grupo de proprietários poderia surgir. Engelbert também mencionou mercados como Filadélfia, Denver, Nashville e Sul da Flórida como opções potenciais para equipes de expansão.

Voepel: Portland teve uma equipe WNBA em expansão de 2000 a 2003, mas isso foi há muito tempo no mercado esportivo. O Portland Fire nunca teve a chance de se estabelecer com apenas três temporadas de existência. Portland poderia aproveitar outra chance.

Sem conhecer todos os detalhes de infraestrutura de outras licitações, Denver e Nashville se destacam do ponto de vista geográfico. A liga tem atualmente três times no fuso horário Central – Minnesota Lynx, Chicago Sky e Dallas Wings – e Nashville acrescentaria isso. Além disso, o Tennessee é um estado com uma rica tradição no basquete feminino. Denver daria à liga uma posição segura em uma área do país que não tem nenhum time da WNBA por perto. No geral, a boa notícia é que parece que existem várias opções viáveis.

jogar 2:11 Por que é o momento certo para uma equipe WNBA em Toronto Chiney Ogwumike e Andraya Carter discutem o crescimento da WNBA nas últimas temporadas, levando a uma expansão da franquia em Toronto.

A recente mudança da WNBA para voos charter ajudou a tornar possível a expansão para o Canadá?

Voepel: A mudança para voos fretados e a expansão foram iniciativas interligadas nas quais Cathy Engelbert e o sindicato dos jogadores têm trabalhado seriamente desde que ela assumiu em 2019. Não era necessariamente impossível expandir para Toronto sem fretamentos, mas tornou mais fácil .

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Conseguirão os Cavs manter Donovan Mitchell? »

• Prêmios fora de temporada: os melhores e os piores negócios da NFC »

• Real ou não? Concorrentes inesperados da MLB »

Mais conteúdo ESPN + »

Embora muitos aspectos positivos estejam acontecendo este ano para a WNBA, é importante reconhecer os esforços para chegar aqui há muitos anos. A expansão tem sido uma questão espinhosa na liga porque era difícil conseguir um compromisso de longo prazo por parte dos investidores. Pense no fato de que o New York Liberty, uma franquia marcante da WNBA, foi colocado à venda em novembro de 2017 e não foi comprado até que Joe Tsai, do Nets, comprou o time em janeiro de 2019.

A diferença de entusiasmo pela WNBA de 2017 até agora é enorme. Não há dúvida de que as jovens estrelas – incluindo a turma do draft de 2024 – causaram um grande impacto. Mas o trabalho de base para os avanços da WNBA vem de longa data e tem sido meticuloso.

Como funcionarão os rascunhos de expansão?

Pelton: O acordo coletivo de trabalho da liga (CBA) afirma que o projeto de procedimentos de expansão “deverá ficar a critério exclusivo da WNBA, após consulta à Associação de Jogadores”. Quando a liga foi expandida pela última vez em 2008, os times existentes foram autorizados a proteger seis jogadores cada, mas os executivos da WNBA ainda não foram informados como os rascunhos de expansão funcionarão para as Valquírias em 2025 e para o time de Toronto.

Um projeto de expansão antes da temporada de 2026 será particularmente desafiador porque essa é também a primeira temporada de um possível novo acordo da WNBA CBA e da televisão, o que pode resultar em um aumento dramático no teto salarial e em salários mais altos. Como resultado, poucos jogadores veteranos assinaram contratos até 2026. De acordo com a análise dos dados salariais do HerHoopStats.com, existem apenas dois desses jogadores em toda a WNBA: o central do Dallas Wings, Kalani Brown, e o armador do Los Angeles Sparks, Lexie Brown.

O CBA explica que uma equipe de expansão pode recrutar apenas um agente livre irrestrito com a intenção de designá-lo como um jogador principal, o que significa que o número de jogadores protegidos pode ter que cair para que Toronto possa selecionar qualquer coisa que se assemelhe a um elenco completo.

Quanto o Canadá cresceu no basquete feminino?

Pelton: Muito antes de o Canadá ser premiado com uma equipe WNBA, o país serviu como fonte de talentos para a liga. As escalações da WNBA deste ano apresentam quatro jogadores do Canadá, incluindo a estreante do Washington Mystics, Aaliyah Edwards. No entanto, os jogadores canadenses ainda não tiveram o mesmo impacto na WNBA que tiveram na NBA, onde Shai Gilgeous-Alexander terminou como vice-campeão na votação de MVP nesta temporada e 24 jogadores nascidos no Canadá apareceram em um jogo.

A temporada 2024 da WNBA chegou Ainda não é tarde para jogar! Inscreva-se agora no Fantasy Women’s Basketball e comece seu campeonato. Cadastre-se gratuitamente!

Muito desse sucesso foi atribuído ao chamado “efeito Carter”, onde o basquete cresceu em popularidade depois que os Raptors, que trouxeram a NBA para o Canadá ao lado do Vancouver Grizzlies em 1995, viram o atual analista da ESPN, Vince Carter, se desenvolver em sua primeira estrela local.

A estrela de longa data da WNBA, Sue Bird, frequentemente discute o poder do momento “veja, seja” em termos de representação. Uma estrela da WNBA em Toronto poderia ter o mesmo impacto no basquete feminino no Canadá.

Philippou: Kia Nurse, de Los Angeles, Bridget Carleton, de Minnesota, e Laeticia Amihere, de Atlanta, são as outras canadenses atualmente na liga. Natalie Achonwa, embora não esteja no elenco nesta temporada, foi um destaque em Notre Dame antes de se candidatar ao Minnesota e ao Indiana Fever. Todos os quatro também representaram o Canadá no cenário nacional.

Teresa Resch, ex-executiva do Toronto Raptors da NBA e que liderará a equipe Toronto WNBA, cresceu nos Estados Unidos antes de se mudar para o Canadá e finalmente se tornar cidadã lá há dois anos. Ela acha que Toronto será atraente para os agentes livres.

“Toronto tem uma perspectiva única, tanto na composição demográfica quanto na forma como fazemos negócios”, disse ela. “Acho que será muito atraente para muitos jogadores da WNBA.”

Voepel: Tammy Sutton-Brown, formada em Rutgers, a canadense que teve a carreira mais longa e bem-sucedida na WNBA (campeonato de 2001-12, 2012 com Indiana), e Stacey Dales, formada em Oklahoma (2002-07), são nativas de Ontário que fizeram muito para aumentar a popularidade do esporte no Canadá.

Ambos jogaram na Final Four e foram convocados para a WNBA: Sutton-Brown com a 18ª escolha em 2001 e Dales na 3ª posição em 2002. Sutton-Brown, que agora trabalha para o time Raptors 905 G League, e Dales , uma emissora especializada na NFL, teve a chance de fazer parte do anúncio de quinta-feira em Toronto, reconhecido pelo que significa para o esporte.