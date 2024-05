O que vem por aí no carrossel de treinamento da NBA? Últimas notícias sobre Suns, Lakers e todas as vagas de emprego

Conte duas franquias da NBA repletas de estrelas entre aqueles que procuram um novo treinador nesta entressafra.

Em 3 de maio, o Los Angeles Lakers demitiu Darvin Ham depois que LeBron James, Anthony Davis e companhia sofreram uma derrota no primeiro turno contra o atual campeão Denver Nuggets. Na quinta-feira, o Phoenix Suns demitiu Frank Vogel depois que um time liderado por Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal também foi derrotado pelo Minnesota Timberwolves na primeira rodada.

O Lakers e o Suns estão em busca de novas vozes para continuar suas buscas pelo campeonato. Para outras equipes com vagas, como o Washington Wizards, trata-se de encontrar um treinador para crescer com uma nova equipe executiva e liderar um processo de reconstrução.

O Brooklyn Nets se tornou o primeiro time da liga a encontrar sua solução potencial, contratando o ex-assistente do Sacramento Kings e atual técnico da Seleção Canadense, Jordi Fernandez, para ser seu próximo técnico. E na quinta-feira, o Charlotte Hornets assinou com o assistente principal do Boston Celtics, Charles Lee, um contrato de quatro anos.

Quem se juntará a eles entre os novos rostos marginalizados na próxima temporada? Aqui está uma olhada nas vagas de treinador abertas em toda a liga, os principais candidatos e os desafios futuros para cada franquia.

Vagas de coaching

Fênix Sóis

O estado da franquia: Foram 15 meses agitados para o proprietário do Suns, Mat Ishbia. Ele fez duas negociações de alto nível para Kevin Durant e Bradley Beal, e agora deixou dois treinadores: Monty Williams, que foi demitido após a temporada passada, e Vogel, que foi demitido após ser eliminado do primeira rodada pelos Timberwolves.

Mesmo assim, Ishbia acredita que a sua equipa continua numa posição invejável.

“Pergunte aos outros 29 GMs, 26 deles trocariam todo o seu time por todo o nosso time e nossas escolhas no draft e tudo como está”, disse Ishbia no início deste mês durante sua disponibilidade de mídia no final da temporada.

“A casa não está pegando fogo… Não é difícil consertar isso. Não é como ‘não temos talento suficiente para ganhar um campeonato’. Temos talento suficiente para ganhar um campeonato”.

O Suns retornará seu núcleo de estrelas formado por Devin Booker, Durant e Beal, que atingiu o recorde de sua carreira de 43% na faixa de 3 pontos nesta temporada, capitalizando a atenção defensiva dada a Booker e Durant. Grayson Allen, por sua vez, assinou uma prorrogação no mês passado, depois de liderar a liga com uma porcentagem de 3 pontos (46,1). O grande homem Jusuf Nurkic está sob contrato para o próximo ano.

Mas o Phoenix entrará na entressafra com a folha de pagamento mais alta da liga – Bobby Marks, da ESPN, projeta que o salário do Suns na próxima temporada seja superior a US$ 200 milhões, bem acima do novo segundo avental fiscal de luxo. Essas restrições ao teto salarial, combinadas com a perda de capital de saque devido a negociações anteriores de grande sucesso, algemaram Phoenix do ponto de vista de construção de escalação.

Quem poderia conseguir o emprego: Adrian Wojnarowski, da ESPN, relatou que o ex-técnico do Atlanta Hawks e do Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer emergiu como um favorito na busca dos Suns. Budenholzer, que cresceu a nordeste de Phoenix, venceu mais de 60% de seus jogos e conquistou o campeonato da NBA de 2021 com Milwaukee. Ele ficou de fora na temporada passada depois de ser demitido após a chocante derrota do Bucks no primeiro turno para o Miami Heat.

Los Angeles Lakers

O estado da franquia: Desde que Phil Jackson se aposentou após a temporada 2010-11, o Lakers fez seis contratações de treinador, nenhuma delas durando mais de três temporadas – incluindo o único a vencer um campeonato nesse período, Frank Vogel. Sob Ham, o Lakers chegou às finais da Conferência Oeste de 2023 e em seguida venceu mais quatro jogos da temporada regular em 2023-24. Mas não foi o suficiente para evitar a demissão após duas temporadas.

O próximo treinador da franquia assumirá um time que conta com uma das melhores duplas de estrelas da NBA, LeBron James e Anthony Davis. O Lakers também pode estar na disputa neste verão por uma terceira estrela para jogar ao lado de James – que tem uma opção de jogador de US$ 51,4 milhões para a próxima temporada – e Davis.

James e Davis jogaram 147 partidas nesta temporada – o maior número em seus cinco anos juntos – e ainda assim isso não foi suficiente para Los Angeles terminar acima do oitavo lugar na classificação da temporada regular. Entre times jovens no topo, como Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, e outros em ascensão, como Memphis Grizzlies, Houston Rockets e San Antonio Spurs, ascender no Oeste será um desafio mais uma vez na próxima temporada.

Também é provável que retornem, não importa quem a franquia contrate para substituir Ham, as expectativas e o tumulto que definiram a franquia por mais de uma década. Mas para um time que fez 32 partidas nas finais e está empatado com o Boston Celtics com o maior número de títulos (17) na história da NBA, a expectativa é disputar títulos em vez de posição de jogo – especialmente com James no elenco.

Quem poderia conseguir o emprego: Dave McMenamin, da ESPN, relatou dois nomes a serem observados na busca por treinador do Lakers: o analista da NBA da ESPN, JJ Redick, e o técnico do LA Clippers, Tyronn Lue. Redick atualmente hospeda um podcast com James e foi entrevistado para o cargo de treinador do Toronto Raptors em 2023. Ele passou mais de uma década como um dos melhores arremessadores da NBA e é uma personalidade brilhante e envolvente. Lue, por sua vez, tem histórico de campeonato com James; eles ganharam o título da NBA de 2016 juntos e chegaram a três finais da NBA com os Cavaliers. Lue, porém, está sob contrato com os Clippers por mais uma temporada, e Adrian Wojnarowski, da ESPN, relatou que os Clippers querem dar uma prorrogação a Lue.

Feiticeiros de Washington

Recorde de 2023-24: 15-67 (14º no Leste)

Treinador anterior: Brian Keefe (interino, substituiu Wes Unseld Jr. em janeiro)

Executivo principal: Michael Winger (contratado em 2023)

O estado da franquia: O ala e o gerente geral Will Dawkins – ambos com raízes profundas no Oklahoma City Thunder – decidiram seguir um plano diligente semelhante ao que o executivo do Thunder, Sam Presti, executou com sucesso em OKC – duas vezes. O proprietário do Wizards, Ted Leonsis, também é visto em toda a liga como um dos mais pacientes de sua coorte, e qualquer treinador que a franquia conseguir entenderá que essa reconstrução não acontecerá rapidamente.

Não apenas o elenco atual de Washington tem poucos talentos, mas o draft deste ano carece do poder de estrela projetado para as classes futuras em 2025 e 2026. Como resultado, quem quer que consiga esse cargo deve esperar um grande foco no desenvolvimento de jogadores, o que pode criar futuros incertos. para outros veteranos de Washington, incluindo Jordan Poole e Kyle Kuzma, cada um com três anos restantes de contrato.

Quem poderia conseguir o emprego: Espera-se que Keefe, que teve um recorde de 8-31 nos últimos três meses da temporada após substituir Unseld em janeiro, seja um candidato para o cargo permanente. Assim como Winger e Dawkins, Keefe passou um tempo em Oklahoma City, trabalhando para o Thunder de 2009-14. Keefe, de 48 anos, passou a atuar como assistente do New York Knicks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers e Wizards, além de passar a temporada 2019-20 de volta ao Thunder sob o comando do então técnico Billy Donovan.

Empregos contratados

Charlotte Hornets

Recorde de 2023-24: 21-61 (13º no Leste)

Treinador anterior: Steve Clifford (demitiu-se após a temporada, o sétimo no geral com a franquia e o segundo nesta segunda passagem pela equipe)

Executivo principal: Jeff Peterson (contratado em março, substituindo Mitch Kupchak)

O estado da franquia: Muita coisa mudou em Charlotte desde que um novo grupo de proprietários liderado por Rick Schnall e Gabe Plotkin assumiu o controle no verão passado, com o proprietário anterior, Michael Jordan, mantendo uma participação minoritária. Os Hornets propuseram planos para um novo centro de treino, contrataram Peterson do Nets e fizeram vários acordos no prazo final de negociação de fevereiro para trazer futuras escolhas de draft e jovens jogadores, como o ex-armador do Oklahoma City Thunder, Tre Mann.

Os Hornets procuram construir em torno da sua juventude. LaMelo Ball chegou à seleção All-Star em 2022, mas o guarda de 22 anos disputou um total de 58 partidas nas últimas duas temporadas. A segunda escolha geral, Brandon Miller, que terminou em terceiro lugar na votação de Estreante do Ano, atrás de Victor Wembanyama e Chet Holmgren, teve média de 17,3 pontos por jogo, acertou 37,3% na faixa de 3 pontos e começou a se desenvolver na força bidirecional que Charlotte esperava . O pivô do segundo ano, Mark Williams, mostrou-se promissor antes que um problema nas costas o limitasse a 19 jogos nesta temporada.

Charlotte não está imune aos desafios de construir um concorrente de pequeno mercado, e a nova propriedade não revelou a sua vontade de pagar o imposto de luxo. O Hornets é um dos dois times – junto com o New Orleans Pelicans – que nunca paga o imposto.

Enquanto isso, o Hornets chegou aos playoffs apenas três vezes desde que retornou à liga na temporada 2004-05, e seu total de três vitórias nos playoffs nesse período é o menor de qualquer time da NBA.

Quem conseguiu o emprego: Charlotte anunciou na quinta-feira que Charles Lee, atualmente o principal assistente de Joe Mazzulla no Boston Celtics, líder da liga, sucederia Clifford como técnico do time. Lee é um dos assistentes técnicos mais proeminentes da liga, tendo sido entrevistado para vários empregos nas últimas temporadas e desempenhando um papel fundamental tanto no Boston este ano, já que o Celtics teve o melhor histórico da NBA, quanto nas últimas sob o comando de Mike Budenholzer em ambos Milwaukee , onde o Bucks conquistou o título da NBA de 2021, e Atlanta antes disso. A árvore de Budenholzer inclui vários treinadores de sucesso, incluindo Quin Snyder, Taylor Jenkins, Kenny Atkinson e Darvin Ham, e agora Lee terá a chance de adicionar a essa lista alguns jovens talentos intrigantes e uma nova equipe de liderança em Charlotte.

Redes do Brooklyn

Recorde de 2023-24: 32-50 (11º no Leste)

Novo treinador: Jordi Fernandez (ex-assistente do Kings)

Treinador anterior: Kevin Ollie (interino, substituiu Jacque Vaughn em fevereiro)

Executivo principal: Sean Marks (contratado em 2016)

O estado da franquia: Fora o péssimo resultado nesta temporada, os Nets têm muito a seu favor. Eles estão no maior mercado da liga, têm um de seus proprietários mais ricos, Joe Tsai, têm uma arena incrível no Barclays Center e um moderno centro de treino com vista para o porto de Nova York e a Estátua da Liberdade.

Eles conseguiram uma série de escolhas do antigo e caro Phoenix Suns que poderiam lhes render recompensas futuras. E, ao contrário de alguns dos outros empregos abertos nesta entressafra, há alguns talentos atuais no elenco que poderiam ser competitivos agora – pelo menos para uma vaga no torneio.

O Brooklyn parecia estar indo nessa direção quando estava 15-15 na manhã de 27 de dezembro. Mas depois que o Nets decidiu perder um jogo em casa contra o Milwaukee Bucks naquela noite, eles fizeram 17-35 nos últimos 52 jogos e caíram. a classificação.

Mikal Bridges é um ala bidirecional do calibre All-Star que disputou todas as partidas de sua carreira. Depois disso, porém, há dúvidas. Cam Thomas é um guarda artilheiro intrigante, mas é um dos jogadores mais polarizadores da liga. Nic Claxton, o centro titular do time, é um agente livre irrestrito, embora o Brooklyn esteja confiante em contratar novamente o jogador de 25 anos.

Quem conseguiu o emprego: Era amplamente esperado que Fernandez conseguisse um emprego de treinador principal em algum lugar da NBA durante este ciclo por causa de seu trabalho ao lado de Mike Brown em Sacramento e por ajudar a levar o Canadá à sua primeira medalha internacional em décadas, uma medalha de bronze na Copa do Mundo da Fiba do ano passado. Fernandez também foi assistente do Cleveland Cavaliers e do Denver Nuggets durante sua carreira na NBA, e sua contratação dá ao Brooklyn a capacidade de seguir em várias direções neste verão, já que eles podem optar por uma reconstrução após uma temporada decepcionante ou buscar agressivamente talentos veteranos. para tentar dar um passo à frente. A presença de jogadores mais jovens e talentosos, como Bridges e Claxton – além da flexibilidade salarial futura e escolhas de draft a serem movidas – dá ao Brooklyn muitas direções diferentes nas quais ele pode se mover, dependendo das oportunidades que se apresentam.