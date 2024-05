O rapper Cam’ron fica irritado com o apresentador da CNN por causa da conversa entre Diddy e Cassie

Cam’ron A entrevista de David com a CNN saiu dos trilhos na noite de segunda-feira, depois que ele foi questionado sobre o Diddy – Cássia batida de vídeo.

O rapper nova-iorquino foi entrevistado pelo apresentador do “NewsNight” Abby Phillip – e não demorou muito para que a conversa deles se voltasse para Diddy, irritando Cam’ron.

Primeiro, Phillip perguntou a Cam’ron se ele reconhecia o homem no vídeo de vigilância de 2016, que foi mostrado Diddy batendo em Cassie no InterContinental Hotel de Los Angeles. Cam’ron respondeu que não gostou do comportamento de Diddy, chamando-o de “notório”.