Real Madrid vai comemorar a vitória A Liga com todos os seus fãs no domingo, 12 de maio, sabendo que o futuro parece brilhante depois de desfrutar de uma temporada fenomenal.

Presidente Florentino Pérez receberá a Copa em Valdebebas de Pedro Rochae, pouco depois, retomarão a sua missão de concretizar os seus próximos objectivos a longo prazo – sendo a sua prioridade número um Florian Wirtz.

Kylian Mbapp confirma sua saída do PSG após o final da temporada

Para ser claro, não se espera que o Bayer Leverkusen talentos chegarão ao Bernabéu para a temporada 2024-25. Em vez disso, ele está na lista para 2025-26 e os trabalhos de transferência já começaram.

Real Madrid podem se dar ao luxo desse luxo com outros jogadores também, já que estão negociando com Rio da Prata assinar Franco Mastantuono para o verão de 2025. Isto faz parte do seu planeamento e de uma estratégia económica perfeitamente executada.

Real Madrid acompanham o meio-campista de 21 anos desde que ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho em 2022. Seu caminho até o topo tem sido lento, mas, sob a orientação de Xabi Alonsoele redescobriu seu esplendor e capacidade de gol com 18 gols e 19 assistências nesta temporada.

Enquanto Real Madrid não pode confiar em seu relacionamento com Leverkusen da mesma forma que fazem com Borussia Dortmund a nível de gestão, os dois clubes mantêm condições decentes.

Será uma transferência difícil, dispendiosa e dispendiosa, mas a meta para 2025-26 já está sobre a mesa e Wirtz – com contrato com os finalistas da Liga Europa até 2027 – é o seu principal alvo.

As quatro contratações do Real Madrid neste verão

A chegada iminente da estrela brasileira Endrick será seguido por Kylian Mbappéque anunciou que está saindo PSG essa semana.

Pode haver mais duas contratações neste verão, com Lille defensor Lenny Yoro e potencialmente Bayern de Munique volta completa Afonso Daviesembora a dupla ainda não tenha aparecido em sua lista de alvos.

Real Madrid sabem que podem resolver problemas no futuro, assim como fizeram com Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni e Eduardo Camavingae o tempo dirá se atingirão todo o seu potencial.

Porém, tudo dependerá de equipes armadas com milhões ou não, como PSG ou Cidade de Manchesterdecida entrar na corrida.